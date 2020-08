26.08.2020 22:04 Uhr

„Ex on the Beach“: Diese bekannten Gesichter sind dabei

Was möchte man als Single an einem schönen Strand auf keinen Fall erleben? Den Ex-Partner. Doch bei der neuen Sendung „Ex on the Beach“ passiert den Kandidaten genau das.

Acht heiße Singles freuen sich auf ein Abenteuer und vielleicht sogar eine neue Liebe. Doch dann der Schock, die Ex-Partner der Singles tauchen plötzlich auf und bringen den paradiesischen Liebesurlaub ganz schön durcheinander!

Bekannte Gesichter dabei

Ferhat (27, aus Köln) kennen die Zuschauer bereits von „Are you the one“, dort lernte er Maddi kennen, die sich am Ende aber für einen anderen entschied.

Christina (28, aus Dortmund) war mit ihrem Ex-Freund Salvatore bei „Temptation Island“. Sie behauptet von sich selbst: „Ich bin viel zu cool und viel zu offen für die Männer!“ Und auch Michelle (22, aus Innsbruck) ist ein bekanntes Gesicht: „Bei Temptation Island haben mein Ex und ich unsere Beziehung getestet und das ging schief!“

Das sind die anderen Singles

Luigi (21, aus Pleidelsheim): „Frauen wissen: ‚Das ist Lui, der Fuckboy!‘ Mehr läuft nicht!“

Walentina (20, aus Essen): „Wenn man einmal mit mir Sex hatte, dann ist es so, dass die Männer immer mehr wollen…“

Paul (33, aus Berlin): „Als Raubtier bin ich Löwe – welche Frau kann mich zähmen?“

Olivia (21, aus Berlin): „Ich wirke immer lieb und nett, aber ich habe auch eine richtig fiese Seite!“

Loreen (20, aus Ronnenberg): „Ich habe mich noch nie so frei und gut gefühlt wie jetzt als Single!“

Galerie

Drama vorprogrammiert

Bei diesem Konzept sind Streit und Drama vorprogrammiert. Kandidatin Christina grübelt: „Der einzige, der hier aufkreuzen könnte, ist Salvatore. Aber bei mir im Bett wird er auf keinen Fall schlafen…“

Und auch Ferhat ist sich sicher: „Wenn Maddi hier reinkommt, wäre mir das sch***egal. Da würde auf jeden Fall nichts laufen!“ Doch wird wirklich nichts laufen oder kochen nochmal alte Gefühle hoch, wenn die beiden tatsächlich in der Strandvilla erscheinen?

Der erste Streit

Walentina und Luigi genießen die Zweisamkeit in einer griechischen Taverne. Und anfangs ist sich die 20-Jährige auch noch sicher: „Mit Luigi kann man bestimmt viel Spaß haben. Er ist optisch auf jeden Fall derjenige, der mir hier am meisten zusagt!“

Doch nach ihrem Date haben die beiden unterschiedliche Ansichten. Während Walentina sich direkt im Anschluss an das Date Ferhat schnappt, um mit ihm in den Pool zu gehen, reagiert Luigi eifersüchtig: „Wenn man mir sagt, dass man auf mich steht, dann geht man nicht mit einem anderen Typen mit… Mich regt das so auf! Wenn ich eine Frau habe, dann gehört sie auch mir!“

TVNOW zeigt die ersten zwei Folgen von „Ex on the Beach“ ab 1. September 2020. Zwei Wochen später, am 15. September, startet die zwölfteilige Love Reality um 23:05 Uhr auch bei RTL.