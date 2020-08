05.08.2020 21:39 Uhr

„Ex on the Beach“: Noch ’ne neue Dating-Show mit bekannten Gesichtern

Ein leckerer und erfrischender Sex on the Beach immer toll. Doch das ist der Ex on the Beach vielleicht nicht so sehr. Genau das aber passiert in der neuen TVNOW-Show "Ex on the Beach".

Das Konzept der Sendung

Eine Gruppe heißer Singles in eine Luxusvilla am Meer. Ihre Gemeinsamkeit: Sie sind solo, sehen alle verdammt gut aus und haben mehr Ex-Partner als sie zählen können.

Und plötzlich tauchen genau diese Ex-Partner am Strand auf. Einige der Exen wollen Rache, andere die alte Liebe neu entfachen. Welche Singles sind bereit für eine neue Beziehung und wer hängt noch immer am Ex?

Bekannte Gesichter dabei

Unter den Singles sind auch einige bekannte Reality-Sternchen. Wer, das ist momentan noch nicht bekannt. Viel Sonne, Strand, Sex und die große Liebe erhoffen sich die Frauen und Männer. Die erste Flirterei nimmt aber abrupt ein Ende, als die Geister ihrer Vergangenheit auftauchen: ihre Ex-Partner!

Nach und nach kommt es zu Dramen und Eifersuchtsszenen im Paradies, denn immer mehr Ex-Freundinnen und -Freunde erreichen den Strand der Villa, stiften Unruhe und entflammen bei den Single-Frauen und -Männern alte Gefühle neu.

Was wollen die Exen?

Die Singles wissen nicht, welcher oder welche Ex plötzlich auftaucht und was sie überhaupt wollen. Alte Rechnungen begleichen, eine Rückeroberung starten oder so richtig in die Parade fahren?

Die Exen wollen auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden bei der Suche nach der neuen Liebe. Streit, Tränen und Emotionen sind bei „Ex on the Beach“ vorprogrammiert. Welcher Single gibt der oder dem Ex eine zweite Chance und wer kehrt der Vergangenheit für immer den Rücken?

Sendung aus Großbritannien

Das britische Original läuft seit 2014 bei MTV in der mittlerweile 11. Staffel. TVNOW adaptiert erstmalig die Dating-Show für den deutschen Markt. Die Ausstrahlung ist zuerst auf TVNOW und später bei RTL geplant.

Insgesamt zwölf Folgen zeigt TVNOW ab dem 1. September 2020 immer dienstags.