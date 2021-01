05.01.2021 11:13 Uhr

Fast 7,5 Millionen Zuschauer sehen ZDF-Schwarzwaldkrimi

Erdgeister und eine geheimnisvolle Frau in schwarzem Mantel: Jessica Schwarz und Max von Thun ermittelten fürs Zweite im Schwarzwald - und machten damit das Rennen um die beste Quote am Montagabend.

Der ZDF-Schwarzwaldkrimi hat am Montagabend die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. 7,49 Millionen (22,0 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr im Zweiten die neue Episode „Waldgericht“ ein.

Das Ermittler-Duo Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) musste sich in diesem Fall unter anderem mit Erdgeistern und einer geheimnisvollen Frau in schwarzem Mantel beschäftigen.

Die deutsche Komödie „Das Kindermädchen: Mission Kanada“ kam im Ersten auf 4,49 Millionen (13,2 Prozent). Das RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ sahen 4,31 Millionen (13,1 Prozent).

ZDFneo strahlte die britische Krimireihe „Inspector Barnaby“ aus – damit verbrachten 1,70 Millionen Zuschauer (5,0 Prozent) den Abend. Die Sat.1-Realitysoap „Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt“ wollten 1,46 Millionen (4,5 Prozent) sehen. Für die Vox-Doku „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ konnten sich 1,38 Millionen (4,6 Prozent) begeistern. Bei der US-Sitcom „Young Sheldon“ auf ProSieben waren 1,28 Millionen (3,7 Prozent) an den Schirmen. Die Actionkomödie „Rush Hour 2“ auf Kabel eins schalteten 1,10 Millionen Zuschauer (3,3 Prozent) ein und die RTLzwei-Dokusoap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ 1,09 Millionen (3,2 Prozent).

