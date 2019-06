Felix Neureuther gewinnt „Schlag den Star“: Die besten Videos

Sonntag, 16. Juni 2019 09:43 Uhr

Ski-Legende Felix Neureuther besiegt in einem spannenden und ausgeglichenen Duell Fußball-Ikone Christoph Kramer bei „Schlag den Star„. Obwohl es anfänglich gar nicht so gut für ihn aussah.

„Ich freue mich riesig, das war für mich der erste große Wettkampf seit langem und es hat richtig viel Spaß gemacht. Am Ende hatte ich mehr Glück, jeder von uns wollte gewinnen“, jubelte Felix Neureuther (35) nach seinem teilweise schwer erkämpften Sieg.

„Leider habe ich verloren, aber es hat echt viel Spaß gemacht. Wenn ich jemandem den Sieg gönne, dann ist es Felix. Es war eine coole Show“, sagte der unterlegene 1,91m-Riese Christoph Kramer (28).

Insgesamt sahen 1,36 Millionen Zuschauer die von Stefan Raab erfundene Show. Wie immer präsentieren wir hier den Ablauf der Sendung – garniert mit den besten Fotos und Videos!

Das Spiele-Protokoll

Spiel 1. Das perfekte Warm-Up für den Show-Abend! Wer schafft es als Erster, einen Turm von 20 Bierkisten zu „stapeln“? Felix macht das Rennen – und geht mit 1:0 in Führung.

Spiel 2. Beim Pultspiel „Wer war das mal?“ müssen Felix und Christoph Kinderfotos von Prominenten erkennen. Felix hat den Durchblick – und führt mit 3:0.

Spiel 3. Ein Spiel für Blitzmerker: Wer merkt sich bei „Speedcourt“ am besten die neunstellige Zahl und tritt die richtigen Felder aus? Christoph siegt souverän und gleicht aus. 3:3

Spiel 4. Es geht an die frische Luft. Bei „Drive-by“ müssen aus dem Auto heraus vier Ziele mit Bällen gefüllt werden. Felix steuert zum Sieg und geht mit 7:3 in Führung.

Spiel 5. Im Kult-Spiel „Blamieren oder kassieren“ ist Köpfchen gefragt. Felix macht das Rennen. Er führt jetzt mit 12:3.

Spiel 6. Ran an die Bälle! Wer fängt die meisten Tennisbälle aus der Ballmaschine – mit nur einer Hand? Christoph Kramer überzeugt – und holt auf: 12:9 für Felix.

Spiel 7. Schweißtreibend! Wer rennt als Schnellster durch die „Schnitzelgrube“? Felix und Christoph fighten, was das Zeug hält. Christoph hechtet sich zum Gewinn und geht mit 16:12 zum ersten Mal an diesem Abend in Führung.

Spiel 8. Eingelocht! Wer schafft es, beim „Chippen“ die meisten Punkt mit dem Golfball zu holen? Felix macht die weitaus bessere Figur als Golfspieler. Er erobert die Führung zurück. 20:16.

Spiel 9. Around the World! Bei „Zeitzonen“ muss die korrekte Uhrzeit in verschiedenen Teilen der Welt gerechnet werden. Felix und Christoph liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei der letzten Aufgabe überzeugt Christoph. Er führt jetzt 25:20.

Spiel 10. Es geht wieder an die frische Luft: Bei „Beach Tennis“ beweist Christoph das sicherere Ballgefühl. Er zockt Felix ab – und führt jetzt 35:20.

Spiel 11. Keine Kirmes-Veranstaltung! Bei „Karussell Ball“ gewinnt, wer die Behälter mit dem 5. Ball befüllt. Nach einem verhaltenen Start feuern beide los. Der Fußball-Weltmeister gewinnt. 46:20 für Christoph.

Spiel 12. Fingerfertigkeit gefragt: Beim „Meraner Tischkegeln“ müssen Kegel mit einem Kreisel umgenietet werden. Felix hat den Dreh raus und verkürzt auf 46:32.

Spiel 13. Das Spiel für Profi-Sportler: Wer kennt sich aus mit „Sportarten“? Felix Neureuther sammelt Punkt für Punkt und gewinnt zu Null. Es steht 46:45 für Christoph.

Spiel 14. Zupackend! Wer ergreift als Erster den Stab, der aus dem Loch geflogen kommt? Christoph hat den Dreh raus und macht die ersten Punkte. Doch Felix holt auf und kann das Spiel für sich entscheiden. Der Skirennläufer führt jetzt mit 59:46

Spiel 15. Er dreht am Rad! Im Matchballspiel müssen beide die Umdrehungen des Rades schätzen. Felix macht das Rennen. Er bezwingt Christoph Kramer mit 74:46 Punkten und gewinnt 100.000 Euro.