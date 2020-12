24.12.2020 03:54 Uhr

Festtags-Filmtipp: “Schneeweißchen und Rosenrot“

Weihnachtzeit ist in der ARD Märchenzeit. Nach „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ und „Hänsel und Gretel“ gibt's „Schneeweißchen und Rosenrot“.

Schneeweißchen und Rosenrot sind eigentlich richtige Langweilerinnen oder sagen wir es lieber in Märchensprache: Sie sind herzensgut durch und durch. Und was ihnen passiert, wünscht man niemanden, aber böse Gegenspieler sind ja eine Grundvoraussetzung für alle spannenden Geschichten, egal wie alt oder vermeintlich neu sie daher kommen.

Die Besetzung der ARD-Verfilmung ist toll

2012 hatte diese „Schneeweißchen und Rosenrot“-Verfilmung Premiere.

Die Besetzung ist einfach gut gelungen: Jule Ronstedt als Mutter, der Sachsen-Klinik Star Thomas Rühmann gibt den König, Detlev Buck als unberechenbarer Zwerg und Liv Lisa Fries, die seit „Babylon Berlin“ in aller Munde ist, ist hier als Rosenrot zu sehen. Und Schneeweißchen ist Sonja Gerhardt, die später zu eine der großen Jungstars in Deutschland wurde.

Es tobt der 30-jährige Krieg

Der Vater ist gefallen, aus den kleinen Kindern sind junge Frauen geworden. Schneeweißchen (Sonja Gerhardt) und Rosenrot (L. L. Fries) müssen sich immer neue Vertriebswege für ihren Rosenölverkauf einfallen lassen. Die Königsfamilie will das Richtige gegen den Hunger tun und Saatgut unters Volk bringen, doch es gibt einen Zwerg in der Geschichte. Merke: taucht ein Zwerg auf, ist oberste Vorsicht angebracht. Noch dazu, wenn Detlev Buck den spielt. Schneeweißchen und Rosenrot helfen dem Zwerg, aber von diesem Zwerg ist keine Dankbarkeit zu erwarten. Never. Und immer ist der Bart des Zwerges im Weg – das wundert auch wirklich nur die beiden Jungfrauen Schneeweißchen und Rosenrot. Aber so ist es eben im Märchen, die Mädchen sind gutmütig wie Schafe und die nicht die Hellsten. Die tollen Frauen in Märchen sind immer die Hexen oder die 13. Fee – aber die ist aus einem anderen Märchen.

Was zur Hölle ist denn hier los?

Ein Bär (Wolfgang Lindner) wird gejagt und kann bei den beiden jungen Frauen unterkommen. Wie bitte? Ein Bär wohnt bei zwei jungen Frauen? Ich versteh nur Bahnhof! – dann lassen Sie sich eine ganze Stunde in ein weiteres Märchen der Gebrüder Grimm entführen und schließen Sie eine Wissenslücke. Viel Spaß dabei!

Falls Ihnen nach einer anderen, schlicht-kreuzbraven „Schneeweißchen und Rosenrot“ Verfilmung ist, dann nur zu. Wir empfehlen für Eltern mit kleineren Kindern die aus dem Jahr 1955. Außerdem ist die Version mit Schloss Neuschwanstein als Kulisse gedreht worden – ein klitzekleines bisschen Urlaubsfeeling stellt sich dann vielleicht ja auch ein…

„Schneeweißchen und Rosenrot“, 24. Dezember 11 Uhr und auch in der ARD-Mediathek!