Florian Silbereisen als neuer DSDS-Juror: So reagieren die Fans

Vergangenen Samstag kündigte Dieter Bohlen in der ersten DSDS-Liveshow an, dass es in der kommenden Show einen neuen Juror geben wird, nachdem Xavier Naidoo von RTL aus der Sendung geworfen wurden, weil ein fragwürdiges Video im Internet die Runde machte.

Gestern gab der Sender dann bekannt, Florian Silbereisen wird Xavier Naidoo ersetzen. Dieter Bohlen freut sich über diesen Schachzug und erklärt gegenüber RTL: „Ich freue mich wahnsinnig, dass der Florian dabei ist. Meine absolute Wunschbesetzung. Jetzt habe ich Goldene Platten, Platin Platten und sogar einen Silbereisen! Besser geht’s doch nicht!“

Das sagen die Fans

Aber wie finden Fans und Zuschauer der Castingsendung eigentlich den neuen Juror? In den Kommentaren des DSDS-Instagram-Accounts sind die Meinungen zweigeteilt. Viele wünschen sich Xavier zurück und einer schreibt: „Wow was für ein Wechsel… der beste Sänger Deutschlands gegen Florian Silbereisen, traurig geht die Welt zu Grunde… ab jetzt kein Grund weiter DSDS zu schauen.“ Ein anderer stimmt zu: „Das junge Publikum ist sicher ganz hin und weg, aber nun ja…ich hatte da andere Vorstellungen.“

Andere wollen Florian Silbereisen aber eine Chance geben, einer schreibt: „Ich mag ihn und find’s auch toll, dass er dabei ist, aber er ersetzt keinen Xavier. Aber besser er als der Wendler.“ Und dann gibt es aber auch die, die sich freuen, das der Moderator und Sänger nun dabei ist: „Ich freu mich jetzt schon, alle wo ihn nicht kennen sollten ihn einfach mal bei YouTube oder Google eingeben und schauen wer das ist.“

Mal schauen, wie sich Flori am Samstag in der 2. Liveshow von DSDS schlagen wird, um 20:15 Uhr auf RTL.

