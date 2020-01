Florian Silbereisen: „Die Zuschauer entscheiden, ob’s gefällt oder nicht“

Er ist seit Weihnachten 2019 der neue Mann auf der Kommandobrücke des ZDF-Traumschiffs Einige müssen sich noch daran gewöhnen, aber Florian Silbereisen vertraut auf das Urteil der Zuschauer.

Florian Silbereisen (38) lässt die Kritik an seiner Rolle als „Traumschiff“-Kapitän relativ kalt. „Ich habe zu der Sache immer deutlich erklärt, was ich kann – und was ich nicht kann, das haben alle anderen ausführlich erklärt“, sagte er der in München erscheinenden Zeitung „tz“. „Das Gute ist, dass am Ende die Zuschauer entscheiden, ob es ihnen gefällt oder nicht.“

Erste Hauptrolle 2006

Schon vor seinem am zweiten Weihnachtstag ausgestrahlten Einstand als Kapitän Max Parger in der ZDF-Reihe hatten unter anderem Prominente die Besetzung kritisiert und sich etwa einen älteren Kapitän gewünscht. Die Premiere sahen siebeneinhalb Millionen Menschen. Damit lag der Film „Das Traumschiff: Antigua“ vor dem zeitgleichen „Tatort“ aus München in der ARD.

Erste Filmerfahrungen sammelte Silbereisen 2006 in dem deutsch-österreichischer Fernsehfilm „König der Herzen“ mit einer Hauptrolle und 2017 bei einem ersten Gastspiel in „Das Traumschiff: Tansania“.

„Das Traumschiff: Kolumbien“

Heute Abend gibt es eine weitere Folge mit dem Titel „Das Traumschiff: Kolumbien„. Als das „Traumschiff“ Richtung Kolumbien in See sticht, hat es einen blinden Passagier namens Eric an Bord, der sich die Passage nach Kolumbien ergaunern will.

Leider wird er von der ehrgeizigen Medizinstudentin Ella beobachtet und beim Kapitän verpetzt. Kapitän Parger, Hanna und Staff-Kapitän Grimm müssen das „Faultier mit Herz“ bis zum nächsten Hafen wohl oder übel unter ihre Fittiche nehmen. Außerdem gibt’s noch prominenten Besuch auf dem Traumschiff: der ehemalige Nationaltorwart Roman Weidenfeller (r.) trifft. Kapitän Max Parger. (dpa/KT)