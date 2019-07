Frau heiratet ihren Hund live im britischen Fernsehen

Mittwoch, 31. Juli 2019 19:55 Uhr

Was macht man, wenn man einfach nicht den Mann fürs Leben findet, aber seine biologische Uhr ticken hört? Die Britin Elizabeth Hoad (49) kann ein Liedchen davon singen, denn nach insgesamt vier schief gelaufenen Heiratsanträgen und über 211 Dates in acht Jahren ist die Gute immer noch ohne Partner. In ihren Augen kommt das einem Desaster ziemlich nahe.

Quelle: facebook.com

Der Frust scheint tief zu sitzen. „Ich bin fertig mit Männern“, erklärt sie im Interview mit der britischen Boulevardzeitung „The Sun“. Allerdings gibt es wenigstens eine Person in ihrem Leben, die männlich und reichlich behaart ist, die gerne mit ihr kuschelt und ihr auch (mehr oder weniger) treu ist: Nämlich ihr Golden Retriever Logan. Der sei nämlich auch ganz verrückt nach seinem Frauchen: „Er weicht mir nicht von der Seite und wir lieben uns.“

Flitterwochen im hundefreundlichen Hotel

Nun wurde die Sache aber ernst. Da der örtliche Pfarrer sie nicht mit ihrem Hund verheiraten wollte, sah sie scheinbar nur die Möglichkeit das im Live-TV zu tun. So wurde einfach kurzerhand im britischen Frühstücksfernsehen das Studio als Ort der Liebe umgestaltet und geheiratet.

Natürlich gab es auch hier ein paar Besonderheiten. Anstatt eines Eherings gab es für den etwas unentschlossen wirkenden Bräutigam ein goldenes Armband. Als Trauzeugen fungierten zwei Huskys, die mindestens genauso fragend umherschauten, wie der Rüde der Stunde selbst. Auch wenn die Pfarrerin beim Akt der Vermählung nur knapp einen Lachanfall unterdrücken konnte, war dieser Moment für die Braut ein umso emotionalerer, denn sie zitterte und hatte mit den Tränen zu kämpfen.

Auch wenn diese Hochzeit nicht rechtskräftig ist, markiert sie aber dennoch einen sehr denkwürdigen TV-Moment. In die Flitterwochen geht es übrigens auch: In ein hundefreundliches Hotel. Wo genau, wurde übrigens nicht verraten.