FreeESC: Stefan Raab macht’s spannend – tritt Otto für Germany an?

Am kommenden Samstag, um 20:15 Uhr veranstalten Stefan Raab und ProSieben den „Free European Song Contest“. 15 prominente Künstler treten live auf der großen Bühne in Köln für Kroatien, Israel, Türkei, Dänemark, Schweiz, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Deutschland, Spanien, Polen, Bulgarien, Italien, Irland und Kasachstan an.

Dann entscheiden die Zuschauer, wer den Musik-Wettbewerb gewinnt. Produzent Stefan Raab sprach jetzt über den eigenen Contest, einen wie er betont, echt neuer Musikwettbewerb. „Wenn es als einzige Lösung einer Krise erscheint aufzugeben, dann ist der beste Zeitpunkt für die Geburtsstunde von etwas Neuem“, erklärte er im Interview mit ProSieben. „Etwas, das den Blick nach vorne richtet und aus der Not eine Tugend macht. Etwas, das Spaß, Leidenschaft und Optimismus vermittelt. Das ist der #FreeESC.“

„Eine echte Legende“

Schon die Liste der Punkteverkünder sei Raab zufolge „sehr exquisit“. Und wenn man die sich genau anschaut, auch sehr schräg. Raab weiter: „Die Punkte für Polen verkündet Lukas Podolski. Nach Irland schalten wir zu Angelo Kelly. Und für das United Kingdom vergibt Spice Girl Melanie C die Punkte. Die Teilnehmerliste hat sich gewaschen. Moderatorin Conchita Wurst sowie zwei weitere Künstler haben bereits schon erfolgreich am ESC teilgenommen.“

Für den Showerfinder sei es wichtig, dass alle Künstler einen tatsächlichen Bezug zu dem Land haben, für das sie antreten. „Die Musiker sind entweder dort geboren, besitzen die Staatsbürgerschaft des von ihnen vertretenen Landes oder ihre Eltern sind dort geboren. Der #FreeESC besinnt sich auf die eigentliche Idee eines europäischen Songwettbewerbs, nämlich auf den Wettkampf europäisch regionaler Kreativität.“

Unklar lässt Raab, wer Deutschland beim #FreeESC vertritt. „Nur so viel: Für Deutschland tritt eine echte Legende an, die alle bisherigen deutschen Teilnehmer an europäischen Musikwettbewerben künstlerisch und charakterlich überstrahlt. Dazu sieht er auch noch unglaublich gut aus. Lassen Sie sich überraschen …“

Wir tippen mal auf Otto Waalkes. Oder ist es Helge Schneider? Oder Mike Krüger...?

Wer wird beim #FreeESC Germany vertreten? Otto Waalkes Helge Schneider Mike Krüger Udo Lindenberg Roberto Blanco Abstimmen Otto Waalkes 28,57%, 2 votes Helge Schneider 14,29%, 1 vote Mike Krüger 0%, 0 votes Udo Lindenberg 28,57%, 2 votes Roberto Blanco 28,57%, 2 votes View questions