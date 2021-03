Geldhahn zu: Robert Geiss will Kreditkarten von Shania und Davina sperren

15.03.2021 18:45 Uhr

„Die Geissens“-Fans dürfen sich heute Abend wieder über eine neue Doppelfolge freuen. Und bei der Millionärs-Familie ist wie immer einiges los, denn es wird renoviert.

Familie Geiss steht vor einem Bauprojekt: Das neue Apartment! Die Klimaanlage muss installiert werden. Doch das ist leichter gesagt, als getan. Und dann kommen Davina und Shania aus der Schule – wer hat das bessere Zimmer ergattert?

Chaos auf der Baustelle

Das neue Apartment ist immer noch eine Baustelle! Der Bauleiter holt Carmen und Robert mit den neuesten Infos ab und es wird besprochen, was noch zu tun ist.

Letzte Entscheidungen müssen getroffen werden – doch Robert hat sich am Fuß verletzt und auf der Baustelle lauern einige Stolperfallen. Und auch nicht alles, was Carmen Geiss und Robert Geiss bei der Planung angemerkt hatten, wurde wie besprochen umgesetzt. Was nun?

Schlechte Laune bei den Kindern

Davina und Shania kommen mit schlechter Laune aus der Schule. Da ist der Stress vorprogrammiert und Robert platzt nach kurzer Zeit der Kragen: Er ruft bei der Bank an und will zur Strafe die Kreditkarten seiner Töchter sperren lassen. Geben Davina und Shania klein bei und fügen sich?

Robert und Carmen haben sich zu einer Modernisierung der Indigo Star entschlossen – wo doch Innenarchitekt Kurt Steurer eh einmal für das Apartment vor Ort ist! Die Küche und der Wohnzimmerboden sollten neu gemacht werden und auch neue Deko muss her.

Tampons bei den Handwerkern?

Nun werden die ersten Ergebnisse besichtigt. Dann entdeckt Carmen in der Werkzeugkiste der Handwerker Tampons und sofort schaltet sich ihre Neugierde ein: Wozu brauchen die Jungs denn sowas?

Währenddessen wird über die Verlegung des Bodens gesprochen: Laut Kurt ist dieser innerhalb von zwei Stunden verlegt. Robert hält mit einer Wette dagegen. Die Uhr tickt, während Carmen und Robert beim Mittagessen sitzen.

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ immer montags um 20:15 bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss bei tvnow.de verfügbar