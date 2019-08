Gerda Lewis gesteht: „Ich bin ein bisschen prüde“

Mittwoch, 7. August 2019 11:13 Uhr

Heute Abend geht die Suche nach Mr. Right für Gerda Lewis (26) als „Bachelorette“ weiter. Und heute wird es schlüpfrig. Denn die Blondine versucht intime Details aus den Jungs heraus zu bekommen.

Dafür geht Gerda Lewis auf ein Gruppendate. Keno, Alex, Serkan, David, Luca und Tim dürfen sich über einen gemeinsamen Tag am Strand mit der Bachelorette freuen. Bei kühlen Drinks geht es ziemlich heiß her: „Ich hatte noch nie einen Dreier“, läutet die sexy Blondine die erste Runde des Spiels „Ich habe noch nie.“ ein.

Wird Tim die Show verlassen?

Sie gesteht außerdem: „Ich bin da glaube ich ein bisschen prüde. Ich hatte mein erstes Mal erst mit 21″. Weniger unschuldig zeigt sich zu Gerdas Überraschen hier der ein oder andere Mann . Doch Die Bachelorette nutzt die Zeit mit den Herren auch, um ernste Gespräche zu führen und bittet Tim um einen Moment unter vier Augen.

Der schüchterne 25-Jährige offenbart ihr: „Ich habe festgestellt, dass wir in zwei verschiedenen Welten leben.“ Was will er ihr damit sagen? Wird er sich frühzeitig aus der Kuppelshow verabschieden? Dabei scheint Gerda sehr großes Interesse an Tim zu haben…

„Die Bachelorette“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.