Wenn im Sommer wieder 20 attraktive Single-Männer um eine heiße Lady kämpfen, könnten sie sich an ihr womöglich die gepflegten Finger verbrennen: EX-GNTM-Contestantin Gerda Lewis ist die neue Bachelorette. Influencerin, Fitnessmodel, ein echter Hingucker – und dabei herzlich, bezaubernd und mit dem Herz am rechten Fleck.

2018 nahm die hinreißende Gerda an der TV-Sendung „Germany‘s Next Topmodel“ teil und belegte Platz 17. Zu unrecht, wie wir meinen.

Mit ihrer offenen und humorvollen Art eroberte sie schnell die Herzen zahlreicher Zuschauer. Heute, ein Jahr nach ihrer Teilnahme, verdient die staatlich geprüfte Kosmetikerin ihr Geld als angesagte Influencerin und Fitnessmodel: Fast täglich lässt sie rund 500.000 Follower an ihrem Alltag teilhaben.

Bei „Die Bachelorette“ zeigt sich die beliebte Influencerin nun von ihrer privaten Seite: Die Zuschauer sind erstmals hautnah dabei, wenn sich Gerda in ihr ganz persönliches Liebesabenteuer stürzt. Offen, herzlich, humorvoll – und ein bisschen stur: So beschreibt sich die 26-Jährige und kündigt an, „mit mir kann’s auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will – und das zeige ich auch!“

Seit einem Jahr Single

Gerda ist seit einem Jahr Single. Sie sagt, „ich bin ein Beziehungsmensch, aber bislang war der Richtige noch nicht dabei“. Einen bestimmten „Typ Kerl“ hat das Fitnessmodel zwar nicht, dafür aber „sehr hohe Ansprüche, bei mir muss alles zu 100 Prozent stimmen. Ich kann nichts mit Männern anfangen, die unsicher sind und die keinen Plan haben. Und: ich will keinen Pantoffelhelden!“

Mit Sportlichkeit, einer tollen Ausstrahlung und vor allem selbstbewusstem Auftreten kann man(n) dagegen punkten, denn so sehr Gerda im Leben ihre Frau steht, in einer Partnerschaft gibt sie auch gerne mal die Zügel aus der Hand: „Ich will einen Mann, der weiß, was er will. Genauso möchte ich auch in einer Beziehung, dass ER das Sagen hat. Ich möchte einem Mann nicht auf der Nase herumtanzen können.“ Wer schafft es, bei „Die Bachelorette“ das Herz dieser selbstbewussten Lady erobern