Gerda Lewis: So steht sie zu Sex beim Übernachtungs-Date

Die neue „Bachelorette“ Gerda Lewis (26) war eine eher überraschende Wahl für einige Fans der Show. Ab 17. Juli wird sie diejenige sein, die sich aus 20 Kandidaten den perfekten Partner aussuchen darf. Zum Prozedere der Kuppel-Show gehören sowohl Rosen, als auch die Übernachtungs-Dates und so manches Mal bekam man da mehr zu sehen, als man erwartet hätte. Wie steht Gerda zu Sex vor den „RTL“-Kameras?

Die Blondine gab dem Sender ein Interview, indem sie schon beschrieben hatte, wie ihr ‚Mr.Right‘ zu sein und auszusehen hat. Auch sagte sie darin, dass sie sich bei allem 100 prozentig sicher sein muss, um eine Beziehung einzugehen. „Bei mir ist das so, dass ich schnell jemanden toll finden kann und für ihn schwärme. Aber dass ich mich verliebe, kommt nicht so oft vor“, sagte Gerda dort weiter. Erst einmal habe alles gestimmt und Gerda zufriedengestellt, als dass sie sich in eine Beziehung stürzte.

Ohne Gefühle läuft bei dem Fitnessmodel jedenfalls nichts. Auf die Frage, wie weit sie im TV gehen wird, antwortete die Influencerin: „Ich mag das nicht, wenn man zu schnell versucht, Körperkontakt aufzubauen. Wenn es zu Körperkontakt kommt, ist das mit Gefühlen verbunden, dass kommt nicht bei jedem vor.“ Also wird das eine ganz brave Staffel mit Gerda als Bachelorette?

Gerda, die Spontane

Die Ex-‚GNTM‘-Kandidatin beantwortete eine spätere Frage des TV-Senders wiederum so: „Küssen, wie viele und ab wann, dass kann man gar nicht beantworten. Das kann sein, dass es erst eher am Ende passiert, wenn ich sicher bin. Man kann das nie pauschal sagen.“ Ist das Fitnessmodel Körperkontakt also doch nicht gänzlich abgeneigt? Weiter als Küssen würde sie aber nicht gehen, sagte sie dem Sender weiter. „Auch nicht bei Übernachtungs-Dates, bei mir steht das gar nicht zur Frage.“, manifestiert sie vehement. Andererseits gibt die gebürtige Litauerin im Interview auch zu, dass sie eher von der spontanen Sorte ist. „Ich bin sehr verrückt, mit mir wird es nie langweilig.“, so Gerda in dem Interview. Was einen mit ihr als Rosenkavalierin erwartet, bleibt am Ende also recht unklar.