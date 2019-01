Gesicht von „EastEnder“-Schauspielerin „verrottet“ nach Kokainkonsum?

Mittwoch, 2. Januar 2019 21:15 Uhr

Danniella Westbrook ist eine britische Schauspielerin die hauptsächlich für ihre Rolle in der BBC-Soap „EastEnders“ bekannt ist. Zwischen 1990 und 2016 spielte sie dort mit, erlangte aber traurige Bekanntheit durch ihren jahrelangen Drogenkonsum und die Folgen daraus. Ihr Gesicht fällt nach und nach zusammen.

Die 45-jährige Schauspielerin ist in Großbritannien ein bekanntes TV-Gesicht und wirkte in zahlreichen Shows und Reality-Formaten mit, wie z.B. der britischen Version des Dschungelcamps, bei „Dancing on Ice“ oder „Promi Big Brother“.

Sie wurde zum Teenie-Star

Doch das markante an Danniella ist ihr Gesicht. In den 90er und 2000er Jahren war die Blondine bereits stark kokainabhängig, was auch in der britischen Presse oft thematisiert wurde. Erstmals probierte sie die Droge mit 14. Zwei Jahre später ergatterte sie die Rolle in „EastEnders“ und wurde zum Teeniestar. Mit dem Ruhm kamen die Partys und Westbrook war ein gerngesehener Gast in der Londoner Clubszene und rutschte ab.

Gegenüber dem britischen „Mirror“ klagt sie heute: „Ich sehe einfach nicht mehr aus wie ich. Ich altere viel schneller wegen den Drogen, aber das will ich nicht.“ Sie selbst sagt, ihr Gesicht würde „völlig verrotten“.

Nasenseptum hat sich aufgelöst

Die Nase der Schauspielerin ist total verformt, ihr Nasenseptum hat sich durch den Kokainmissbrauch völlig aufgelöst. Noch dazu sind ihre Lippen und der Mund entstellt. Das ließ sie um die Jahrtausendwende richten, doch die Narben bleiben. 2015 unterzog sie sich einer Zahn-Operation, die misslang, seitdem leidet die Schauspielerin an Osteoporose.

Ihr linker Wangenknochen hat sich aufgelöst, sie hat kein Zahnfleisch mehr im Mund und trägt eine Zahnprothese, die nur auf ihrem Gaumen sitzt.

Die Menschen tuscheln über sie

Westbrook hasst es, wenn die Menschen in der Öffentlichkeit über sie tuscheln und sagt: „Die Menschen starren mich konstant an, aber sie denken, ich kann sie nicht hören, wenn sie über mich reden, wenn sie neben mir im Starbucks stehen, aber ich höre euch.“

Sie selbst sieht die Schuld an ihrem Gesicht übrigens nicht im Kokainkonsum, schuld sei allein die verpfuschte Operation.