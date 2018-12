Gina-Lisa & Antonino: „Heiraten und Kinder, wird auch langsam Zeit“

Montag, 3. Dezember 2018 13:20 Uhr

Gina-Lisa Lohfink hatte es sich so sehr gewünscht, einen Partner bei „Adam sucht Eva“ zu finden. In Antonino Carbonaro hat sie den Richtigen nun gefunden und die beiden sollen total verliebt sein.

Nun sprachen sie gegenüber RTL über ihre noch sehr sehr junge Liebe und Gina-Lisa kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Sie sagte dazu:

„Er akzeptiert und respektiert, was ich mache, das war mir so wichtig. Was bei ihm anders ist, als bei meinen anderen Ex-Freunden ist, dass er sein Herz am rechten Fleck hat. Nicht nur, dass er gut aussieht, aber er hat einfach einen super Charakter. Er ist direkt, er hilft mit, er macht, er tut und es wird auch nicht langweilig mit ihm. Außerdem so ganz Macho-Typen sind so out.“

Antonino will Kinder

Beiden haben auch ziemlich viel gemeinsam und das nicht nur optisch. Auch wenn die Beziehung noch jung ist, planen sie schon in die Zukunft, können sich vorstellen zusammen zu ziehen und sich ein eigenes Nest zu bauen.

Auch Antonino ist hin und weg von seiner Gina-Lisa: „Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann einmal heiraten und Kinder machen. Es wird auch langsam Zeit.“