GNTM: Actionshooting und Lipsync-Battle, wer schafft es in die Top 11?

In der zehnten Folge ‚Germany’s next Topmodel‘, die Prosieben am Donnerstag, den 2. April 2020, ab 20:15 Uhr ausstrahlt, stehen heute neue Herausforderungen an. Statt einem Fotoshooting erwartet die Modelanwärterinnen heute ein Videodreh in Western-Kulisse und der wird actionreich, wild und lustig zugleich für Heidi Klums Mädchen.

Unterstützung erhält die Jury-Chefin dieses Mal von Regisseur und Fotograf Mario Schmolka, sowie Modedesigner Jeremy Scott.

Wild Wild West

Yee-haw! Von der Modelvilla in den Hollywood Hills geht es für die GNTM-Anwärterinnen in den wilden Westen. Mit Fransenweste, kariertem Hemd und Cowboy-Boots müssen Heidi Klums Models eine actionreiche Kampf-Szene in einem Western-Saloon umsetzen, inklusive Text.

„Heute geht es um Schauspiel, Stunt und Improvisation. Der Text ist dabei wichtig für die Gesamtperformance“, so die Model-Mama. „Nur wenn die Mädchen den Text-Teil perfekt umsetzen, finden sie den Einstieg in die Choreografie der Kampfszene. Und dann können sie ihren Emotionen freien Lauf lassen und sich auf die Improvisation einlassen“.

Multitalente

Vor Regisseur und Fotograf Mario Schmolka haben die Nachwuchsmodels nur eine einzige Chance, die Szene zu spielen und damit auch nur einen kurzen Moment, um zu beweisen, wie viel schauspielerisches Talent in ihnen steckt. „Heidi wird heute viel mehr von einem erwarten. Man muss sich den Text merken, man muss mit seiner Mimik hervorstechen. Das ist sehr anspruchsvoll“, so die 19-jährige Larissa.

Welche Topmodel-Anwärterin zeigt, dass sie nicht nur auf Fotos glänzen kann, sondern auch vor der Videokamera ein Profi ist? Und wer bekommt einen Blackout und muss um sein Weiterkommen bangen?

Walk mit Hindernissen

In der zweiten Herausforderung wird es bunt und schrill. „Meine Mädchen müssen bei der heutigen Entscheidung nicht nur ihre Catwalk-Qualitäten unter Beweis stellen, sondern auch noch eine Lip Sync Performance präsentieren“, so Heidi Klum. „Ich bin sehr gespannt, in wem auch eine kleine Entertainerin steckt“.

Mit neonfarbenen XXL-Perücken und glitzernden Outfits mit Animal-Print müssen die Topmodel-Anwärterinnen auf dem Laufsteg individuelle Songs performen. Als Gastjuror nimmt Jeremy Scott an der Seite der 46-jährigen Platz. Der amerikanische Designer unterstützt die Modelchefin nicht nur bei der Bewertung der Performances, er kleidet die Newcomer-Models auch mit seiner bunten Kollektion ein.

Schrille Mode

Der Creative Director des Modelabels Moschino arbeitet normalerweise mit Stars wie Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus und Madonna. „Das erhöht den Druck, weil er sehr hohe Ansprüche hat. Er ist weltbekannt und hat ein genaues Auge darauf“, ist der 19-jährigen Maribel direkt klar. „Aber ich freue mich trotzdem auf den Walk!“

Wer wird sich dieses Mal durchsetzen und weiter Teil der Show bleiben? Welches Model kommt unter die Top 11 aus mehreren tausend Bewerberinnen? ‚Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum‘ läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.