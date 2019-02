GNTM: Alle lachen über Male-Model Jordan Barrett

Freitag, 22. Februar 2019 14:06 Uhr

Gestern Abend überraschte Heidi Klum die Modelanwärterinnen bei „GNTM“ mit dem erfolgreichsten Männer-Model, dass aktuell in der Modelwelt unterwegs ist: Der Australier Jordan Barrett.

2016 wurde er als „Model of the Year“ ausgezeichnet, das Modemagazin „Vogue“ betitelte ihn als „Model It-Boy of the new Era“ und auch Heidi lobt den jungen blonden Burschen mit den markanten Wangenknochgen derart in den Himmel, dass die Model-Mädels aus dem Staunen nicht mehr heraus kamen.

„Sieht aus wie ein Mädchen“

Bei den TV-Zuschauern kam das Männer-Model jedoch nicht so gut an und auf Twitter und Instagram wurde wild gelästert. Einige fragten sich: „War das Male Model mal ’ne Frau?“ Andere hatten direkt ziemlich lustige Vergleiche parat: „Das aktuell erfolgreichste Male Model der Welt sieht für mich eher aus wie eine Mischung aus der Katzenfrau und Hansi Hinterseer“ oder ganz schlicht und einfach: „Das Malemodel sieht aus wie ein Mädchen.“

Und tatsächlich hat Jordan Barrett viele weibliche Züge, sieht aus wie eine Mischung aus Katze und Ken. Dürfte Jordan aber recht egal sein, der stand schon mit Hailey Bieber, Bella Hadid oder Emily Ratajkowski vor der Kamera.