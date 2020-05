GNTM: Covershooting für Heidis “Meeedchen” steht an!

Es riecht so langsam nach Finale! In Folge 15 von GNTM geht es für Heidis letzte sieben „Meeedchen“ um das wohl wichtigste Shooting der ganzen Staffel.

„Heute steht das alles entscheidende Shooting der Staffel an – das Cover-Shooting“, sagt Heidi Klum (46). „Die Mädchen müssen nun beweisen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben.“

Die „Meeedchen“, die noch weiter um den Einzug ins große Finale kämpfen, sind noch: Jacky (21), Tamara (19), Anastasia (20), Sarah (20), Maureen (20), Lijana (24) und Larissa (20).

Sie alle wollen auf das Cover der deutschen Harper’s BAZAAR. Und dafür heisst es: Abliefern ohne Ausreden! Heidi Klum: „Es wird das Foto geschossen, das bald überall zu sehen sein wird. Es ist volle Konzentration gefragt, denn es kommt auf jedes kleinste Detail an.“

Sie ist die Gastjurorin

Als Gastjurorin ist Kerstin Schneider an Heidis Seite. Die Chefredakteurin der deutschen Harper’s BAZAAR ist für das Covershooting verantwortlich: „Ich werde die Mädchen wirklich genau unter die Lupe nehmen und mir alle Facetten anschauen.“

Eine große Herausforderung für die TopSieben. Jacky ist motiviert: „Die Luft nach oben wird enger. Aber ich glaube an mich!“ Anastasia schwärmt: „Das ist ein Traum, für ein Cover zu shooten.“ Und Larissa ist völlig aus dem Häuschen: „Ich habe mich vor Wochen bei #GNTM beworben und jetzt stehe ich hier beim Harper‘s BAZAAR Shooting. Oh my God! Road to the finals! Ich kann es nicht glauben.“

Welches „Meeedchen“ zeigt sich beim Cover-Shooting von seiner besten Seite und kann Heidi und Gastjurorin Kerstin Schneider mit ihrer Performance und ihrem Foto überzeugen? Und was passiert darüber hinaus in der Model-Villa?

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.