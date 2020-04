GNTM: Das ist die Top 10 dieser Staffel (1)

Seit dem 30.Januar 2020 läuft die 15. Staffel ‚Germany’s next Topmodel‘. In den vergangenen Folgen dezimierte sich die Zahl der Teilnehmerinnen. Shooting-Leistungen, Catwalk-Können und auch ein wenig Sympathie mag bei der einen oder anderen eine Rolle gespielt haben.

Nun sind noch ganze 10 Mädchen übrig, die um die Gunst von Model-Mama Heidi Klum kämpfen. Wie immer heißt es: „Nur eine kann ‚Germany’s next Topmodel‘ werden“. Wir stellen die Favoritinnen in drei Teilen vor.

Anastasia – 20, Berlin

Das angehende Model mit russischen Wurzeln besucht derzeit eigentlich die gymnasiale Oberstufe, wenn sie nicht gerade bei GNTM über die Bildschirme flimmert. Schon als Kind wollte sie Model werden, konnte mit 14 Jahren in Japan bereits erste Erfahrungen in der Branche sammeln.

Die Berlinerin weiß, dass sie auf andere oft schusselig und verträumt wirkt, beschreibt sich gleichzeitig aber auch als diszipliniert und ehrgeizig. das zeigte sich bereits in den vergangenen Folgen der Model-Castingshow. Ihren Weg bei der Prosieben-Show begann sie gemeinsam mit ihrer Freundin Mareike, die sich jedoch entschloss freiwillig die Sendung zu verlassen.

Sie ist ein kreativer Mensch, zeichnet gerne und macht in ihrer Freizeit Yoga oder Pilates. „Ich habe gute Chancen, da ich es liebe, vor der Kamera zu stehen und mich unglaublich wohlfühle und komplett aufgehe. Außerdem habe ich auch schon Erfahrungen im Modeln“, so die 20-jährige.

Jacky – 21, Rheingau-Taunus

Die 21-jährige Jacky ist Tiermedizinische Fachangestellte und arbeitet in der Tierarztpraxis ihrer Eltern. Zu ihren großen Leidenschaften zählen neben dem Modeln auch die Natur und ihre Tiere.

Die Kandidatin aus Hessen lässt sich von dem Motto ‚leben und leben lassen‘ leiten und hält nichts von Lästereien. Außerdem ist Jacky besonders wichtig, dass sich ihr Körper und Geist im Einklang befinden, dafür macht sie gerne Yoga, geht im Sommer schwimmen und fährt Fahrrad. Zudem legt die Topmodel-Anwärterin Wert auf eine gesunde Ernährung.

„Ich möchte die Welt entdecken, neue Menschen kennenlernen und in erster Linie vor der Kamera stehen und meine Leidenschaft ausleben! Die Leidenschaft des Modelns ausleben!“, erklärte Jacky begeistert. „Außerdem liebe ich es, Menschen zu inspirieren und zu unterhalten.“

Larissa – 19, Mörfelden-Walldorf

Auch Nachwuchsmodel Larissa ist Abiturientin. Selbst beschreibt sie sich als offen, verrückt und ein bisschen chaotisch. Außerdem legt die 19-jährige viel Wert auf ihre Fitness und kocht leidenschaftlich gerne. Zu ihren Hobbys zählt auch Instagram.

Daher scheint es kaum eine Überraschung, dass sie die Social-Media-Stars und Fitnessmodels Jen Selter und Pamela Reif als ihre großen Vorbilder benennt. „Ich finde, dass ich sehr gut mit meiner Art und meinem Charakter zu GNTM passe“, so Larissa. „Ich will ein Vorbild für alle Mädels sein und zeigen, dass wenn du an etwas wirklich glaubst, du es auch schaffen kannst.“

Welche Kandidatin es wohl schaffen wird sich bei den von Heidi Klum gestellten Aufgaben und gegen die anderen neun Kandidatinnen durchzusetzen? ‚Germany’s next Topmodel‘ zeigt Prosieben immer donnerstags ab 20:15 Uhr.