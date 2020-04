GNTM: Das ist die Top 10 dieser Staffel (2)

Seit dem 30.Januar 2020 läuft die bereits 15. Staffel ‚Germany’s next Topmodel‘ nun schon. In den vergangenen Folgen dezimierte sich die Zahl der Teilnehmerinnen anhand von shooting-Leistungen, Catwalk-Können und auch ein wenig Sympathie mag bei der einen oder anderen eine Rolle gespielt haben.

Nun sind noch ganze 10 Mädchen übrig, die um die Gunst von Model-Mama Heidi Klum kämpfen. Wie immer heißt es: „Nur eine kann ‚Germany's next Topmodel' werden".



Lijana – 23, Kassel

Lijana ist wohl das Nachwuchsmodel, was am Meisten polarisiert in dieser Staffel – bisher. Die 23-jährige studiert Grundschullehramt und hat ugandische Wurzeln. Sie ist ein absoluter Familienmensch und die Jüngste von insgesamt fünf Geschwistern. Dadurch hat sie schon früh gelernt, präsent zu sein und sich durchzusetzen.

2015 war Lijana bereits ‚Vize Miss Kassel‘, konnte aber ansonsten noch keine Modelerfahrungen sammeln. Allgemein achtet sie auf einen gesunden Lebensstil, macht Yoga oder geht in der Natur spazieren. Ihr größtes Vorbild ist Heidi Klum selbst. „Ich will ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil ich es liebe, vor der Kamera und auf der Bühne zu stehen, um Leute zu Inspirieren und zu begeistern.“



Maribel – 18, Mülheim an der Ruhr

Maribel ist Schülerin und kommt aus Mühlheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen. Ihre größte Leidenschaft sind ihre drei Pferd, mit denen sie ihre freie Zeit verbringt und die ihr alles bedeuten. Die Pferde sind eine noch verbliebene Verbindung zu ihren Eltern und der jüngeren Schwester, die vor rund drei Jahren in einen tödlichen Autounfall verwickelt wurden. Außerdem interessiert sich die 18-jährige für Fotografie.

Die Schülerin würde gerne einmal Cindy Crawfords Tochter und Topmodel Kaia Gerber, sowie Sängerin Billie Eilish treffen. Beide Stars haben in ihren Augen trotz ihres jungen Alters eine sehr reife Ausstrahlung und sind talentiert. „Ich liebe es, vor Kameras zu stehen und bin durch meinen Instagram-Account auch schon ein wenig an das öffentliche Leben gewöhnt. Außerdem möchte ich bei GNTM Erfahrungen sammeln und mich selbst herausfordern.“

Maureen – 20, Wien

Studentin Maureen kommt aus Österreich und hat einen aus Nigeria stammenden Vater. Die 20-jährige Wienerin ist somit Teil der ‚GNTM -Aussie-Gang‘, wie die Kandidatinnen ihre Gruppe selbst nennen. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport und auch Mode gehört zu ihren Leidenschaften. Maureen hat bereits Modelerfahrung und würde gerne einmal nach Paris und New York reisen.

Sie ist ein großer Fan von Sängerin Beyoncé und Topmodel Naomi Campbell. Maureens Freund ist Profi-Fußballer in Österreich, sie möchte jedoch nicht in die Schublade einer Spielerfrau gesteckt werden. „Ich möchte Veränderungen bei GNTM reinbringen und zeigen, dass es egal ist, wie man aussieht und dass man seine Träume erreichen kann auch wenn kaum einer an einen glaubt.“

Welche Kandidatin es wohl schaffen wird sich bei den von Heidi Klum gestellten Aufgaben und gegen die anderen neun Kandidatinnen durchzusetzen? ‚Germany’s next Topmodel‘ zeigt Prosieben immer donnerstags ab 20:15 Uhr.

