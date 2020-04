GNTM: Das ist die Top 10 dieser Staffel (3)

Seit dem 30.Januar 2020 läuft die bereits 15. Staffel ‚Germany’s next Topmodel‘ nun schon. In den vergangenen Folgen dezimierte sich die Zahl der Teilnehmerinnen anhand von shooting-Leistungen, Catwalk-Können und auch ein wenig Sympathie mag bei der einen oder anderen eine Rolle gespielt haben.

Nun sind noch ganze 10 Mädchen übrig, die um die Gunst von Model-Mama Heidi Klum kämpfen. Wie immer heißt es: „Nur eine kann ‚Germany’s next Topmodel‘ werden“. Wir stellen die Favoritinnen in zwei Teilen vor, den ersten Artikel findet ihr hier, den zweiten Part haben wir euch hier verlinkt.



Nadine – 20, Fürstenfeldbruck

Nadine ist Junior Supply Chain Managerin und hat schon für verschiedene Zwecke gemodelt, so war sie 2017 beispielsweise ‚Wiesnmadl‘. In ihrer Freizeit fährt sie am liebsten Motorrad oder Motocross. Außerdem fotografiert Nadine gerne, denn sie sammelt am liebsten Bilder von schönen Augenblicken.

Nadine würde gerne einmal die Sängerin P!nk treffen, da sie öffentlich für die Rechte aller Frauen kämpft. „Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, da ich den Titel am besten repräsentieren kann“, so die junge Bayerin. „Mein Ehrgeiz sowie mein Kampfgeist bringen mich zum Ziel. Ich möchte meine persönlichen Grenzen überschreiten und mich weiterentwickeln.“

Sarah P. – 20, Vorau

Weiteres Mitglied der GNTM-Aussie-Gang ist Zahnarztassistentin Sarah P. aus Vorau in Österreich. Sie ist humorvoll, bodenständig und ein bisschen tollpatschig. Mit ihrer Familie lebt die 20-jährige auf einem Kleintierbauernhof auf dem Land und verbringt ihre freie Zeit gerne in der Natur.

Sie ist oft mit ihrer Hündin Cassie unterwegs, fährt gerne Ski oder geht mit Freunden aus. Ihr großer Traum ist es, für Victoria’s Secret zu modeln. „Ich möchte GNTM als Sprungbrett nutzen, um als Model durchzustarten“, so das ehrgeizige Nachwuchsmodel. „Es ist eine neue Erfahrung und Herausforderung. Außerdem wollte ich schon immer reisen und ich möchte mir dadurch eine Karriere aufbauen.“

Tamara – 19, Wien

Tamaras Wurzeln liegen zwar in Mazedonien, als Teil der Aussie-Gang kommt sie aber selbstredend ebenfalls aus Österreich. Die 19-jährige hat einen Handelsschulabschluss und legt derzeit ihren Fokus komplett auf das Modeln. Bis auf einige Testshootings hat sie allerdings noch keine Modelerfahrungen sammeln können. Als Tänzerin konnte die Wienerin hingegen bereits einige Erfolge feiern.

Mit ihrer Tanzgruppe war sie dreimalige Vize-Weltmeisterin und Bundesmeisterin von Österreich. Tamara zeigt sich stets divenhaft, träumt von internationaler Bekanntheit und würde am liebsten nach L.A. ziehen, um dort als Model zu arbeiten. Sie bezeichnet sich selbst als kleine Dramaqueen, die immer ihre Meinung sagt. „Ich bin von klein auf im Rampenlicht und habe nicht vor, damit aufzuhören. Ich möchte meine Leidenschaft zum Beruf machen.“

Vivian – 21, München

Vivian ist Make-Up-Artistin und beschreibt sich selbst als offenen und humorvollen Mensch. Privat verbringt sie gerne und viel Zeit in der Natur, liest Bücher und macht gerne Fotoshootings. Die Münchnerin ist schon auf zwei kleinen Fashionshows gelaufen und konnte damit schon Modelerfahrungen sammeln. Der Tod ihres Vaters im letzten Jahr war für Vivian ein sehr prägendes Erlebnis. Nun möchte sie das Negative in der Vergangenheit lassen und bei GNTM voll durchstarten.

„Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil mir das Modeln wahnsinnig viel Spaß macht und ich weiter lernen und mich als Person entwickeln möchte“, so die 21-jährige. „Bei GNTM sollte man nicht nur äußerlich schön sein, sondern auch Persönlichkeit und Ausstrahlung haben und seine Stimme nutzen. Ich denke, dass ich vielen Menschen mit meiner Erfahrung Mut machen kann.“

Welche Kandidatin es wohl schaffen wird sich bei den von Heidi Klum gestellten Aufgaben und gegen die anderen neun Kandidatinnen durchzusetzen? ‚Germany’s next Topmodel‘ zeigt Prosieben immer donnerstags ab 20:15 Uhr.