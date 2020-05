GNTM: Das letzte Shooting sorgt für Angst und Schrecken

GNTM, Folge 16: Anders als erwartet, geht es für Heidis verbleibenden sechs „Meeedchen“ nicht zum Flughafen, sondern eine Runde weiter! Bevor die Finalistinnen gekürt werden, müssen sich alle Topmodel-Anwärterinnen noch einmal beweisen – und zwar in schwindelerregender Höhe!

Ganz zum Ende hin schickt Heidi Klum (46) ihre „Meeedchen“ nämlich noch einmal ganz hoch hinaus: Auf Anastasia (20, Berlin), Jacky (21, Rheingau-Taunus), Lijana (24, Kassel), Maureen (20, Wien), Sarah P. (20, Vorau, Österreich) und Tamara (19, Wien) wartet ein luftiges Shooting, das nichts für schwache Nerven ist.

Wem kommt die Höhenangst in die Quere?

In schwindelerregenden 15 Metern Höhe müssen die Topmodel-Anwärterinnen auf einem 30 Zentimeter schmalen Balken vor der Kamera von Marc Baptiste posieren. Die Reaktionen auf das extreme Shooting sind unterschiedlich.

Sarah P. zeigt sich optimistisch: „Ich gehe heute mit einem guten Gefühl in das Shooting. Ich freue mich richtig darauf. Ich finde Adrenalin immer gut.“ Und auch Jacky kann es kaum erwarten, ihren Mut unter Beweis zu stellen: „Das Shooting hat eine extrem hohe Wichtigkeit und ich will da jetzt rauf!“

Im Gegensatz dazu kämpfen andere mit ihrer Angst. Lijana gesteht unter Tränen: „Höhe? Ich habe panische Angst vor Höhe. Aber mein Ehrgeiz ist da, ich will ins Finale!“ Und auch Tamara möchte beweisen, dass sie den Einzug ins Finale verdient hat: „Ich habe mega Höhenangst, aber um weiterzukommen würde ich wirklich jedes Hindernis überwinden. Just do it!“

Können die GNTM-Models auch in 15 Metern Höhe die Ruhe bewahren und entspannt posieren? Wer bekommt zitternde Knie und muss um den Einzug ins Finale bangen?

