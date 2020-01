GNTM: Das sind die auffälligsten Mädchen der neuen Staffel! (2)

Mit einem quietschigem „Hallo“ von Model-Mama Heidi Klum startet am heutigen 30. Januar die sage und schreibe 15. Staffel ‚Germany’s next Topmodel‘!

Zu einem riesigen offenen Casting kamen hunderte von Mädchen von überall nach Düsseldorf, um dort vor die prüfenden Augen der 46-jährigen und Modeschöpfer Julien Macdonald zu treten. Drei der auffälligsten Mädchen haben wir hier bereits vorgestellt, nun folgen die letzten drei.

Charlotte

Die 25-jährige Charlotte lebt in München und studiert Betriebswirtschaftslehre. In der ersten Folge erzählte sie selbst, dass sie sehr spirituell aufgewachsen ist und sich in ihrer Freizeit mit Astrologie beschäftigt, sowie Tarot-Karten legt. Model-Mama Heidi bekam davon gleich mal eine Kostprobe beim offenen Casting. Die Blondine mit dem auffälligen Mund ist ein spiritueller und sehr empathischer Mensch, der Schwingungen wahrnehmen kann.

Eine besondere Verbindung hat sie zu ihrer Mutter, die nicht nur ihre beste Freundin und größte Unterstützerin, sondern auch ihr Vorbild ist. Die gebürtige Bielefelderin legt außerdem Wert auf ihre Fitness, geht gerne wandern oder verbringt ihre Zeit mit ihren Hunden Ulima und Flonski Beat. Charlotte rechnet sich große Chancen bei GNTM aus, weil: „ich mutig, willensstark, diszipliniert und abenteuerlustig bin.“

Lucy

Mit der 21-jährigen Lucy aus Kassel ist auch in dieser Staffel wieder eine Transsexuelle Kandidatin bei ‚Germany’s next Topmodel‘ dabei. Die Studentin ist eine selbstbewusste, lebensfrohe und aufgeschlossene junge Frau. Vor etwa drei Jahren hat sich die als Junge geborene Blondine als transsexuell geoutet und geht seitdem offensiv mit dem Thema um. Jetzt fühlt sich die junge Frau so wohl wie noch nie.

Lucy ist seit über einem Jahr glücklich an ihren Freund vergeben, der sie so akzeptiert, wie sie ist. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich viel mit ihren beiden großen Leidenschaften: Make-Up und Gaming. Neben einem Treffen mit ihrem großen Vorbild Ariana Grande ist es natürlich auch ein großer Traum von der jungen Frau, GNTM 2020 zu werden. „Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil ich mich der Welt mitteilen möchte, positive Nachrichten vermitteln will und Transmenschen Mut machen möchte“, so die Hessin.

Julia F.

Kandidatin Julia F. ist 20 Jahre jung und hat für ihre Teilnahme bei GNTM ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau auf Eis gelegt. Die junge Frau sticht vor allem dadurch heraus, dass sie eine Glatze trägt. Sie leidet an der Autoimmunkrankheit Alopecia, die dafür sorgt, dass der Körper alle Haare abstößt und das am gesamten Körper. Lange fiel es Julia schwer damit umzugehen, keine Haare, Augenbrauen und Wimpern zu haben.

Das angehende Model besitzt sieben verschiedene Perücken, da sie es liebt, ihren Look zu wechseln. Beim Casting für GNTM zeigt sich Julia erstmals öffentlich ohne eine Perücke. Einer ihrer Träume ist es, einmal das erfolgreiche Topmodel Jeana Turner kennenzulernen, die ebenfalls an Alopecia erkrankt ist. Die gebürtig aus Schweinfurt stammende Teilnehmerin tanzt in ihrer Freizeit gerne Hip-Hop und ist sich sicher: „Ich habe gute Chancen, da ich durch meinen Look etwas außergewöhnlicher bin und es mal etwas Neues wäre.“

Die 15. Staffel ‚Germany’s next Topmodel‘ mit Heidi Klum läuft ab dem 30. Januar 2020 wieder immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf Prosieben.