GNTM: Das sind die Top 7 und die ist raus

Freitag, 3. Mai 2019 10:47 Uhr

Da waren es nur noch sieben Model-Anwärterinnen. Gestern Abend kickte Model-Mama Heidi Klum bei „GNTM“ Transgender-Mädchen Tatjana aus dem Rennen, die bei den Zuschauern durchaus sehr beliebt war.

Doch es wirkte tatsächlich nicht so, als sei Tatjana all zu traurig über ihr „GNTM“-Aus. Sie möchte natürlich weiter machen und sich als Model einen Namen in der Branche machen. Auf Instagram meldete sich Tatjana bereits zu Wort und schrieb:

„Hey Leute! Für mich ist jetzt die Reise bei GNTM leider zu Ende. Aber ich sehe es nicht so schlimm, denn ich bin mir sicher, dass es erst der Anfang ist und ich meinen Traum weiter verfolge. Ich bin auch in ziemlich guter Gesellschaft und kann nicht traurig sein.“

Bereits letzte Woche wackelte Tatjana in der Folge, konnte sich dank einer Wild Card von Paris Hilton jedoch noch in die nächste Runde retten. Doch nun ist der Traum vorbei. Auch Heidi, die das Model sehr ins Herz geschlossen hat, verabschiedet sie mit emotionalen Worten: „Du bist eine Inspiration für uns alle! Ich hoffe, du weißt das. Nicht nur für uns alle hier, sondern auch für viele, die hier zugeguckt haben!“

Das ist die Top 7

Alicija, 18, Wendhausen

Caroline, 21, Bremerhaven

Cäcilia, 18, Freiburg

Sarah, 20, Schlüchtern

Sayana, 20, Grevenbroich

Simone-Margarethe, 21, Stade

Vanessa, 21, Bensheim