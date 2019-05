GNTM: Die zwei Models sind raus

Freitag, 10. Mai 2019 10:55 Uhr

Das Finale der 14.Staffel Germany’s Next Topmodel rückt immer näher und die Mädchen werden immer weniger. Am Donnerstagabend mussten leider Caroline (21) und Sarah (20) die Show verlassen.

Gleich zwei auf einen Schlag! Die Anforderungen bei GNTM-2019 werden immer höher und deswegen, mussten gestern sogar zwei Nachwuchsmodels das Feld räumen. Caroline und Sarah standen diese Woche im Shoot Out und mussten gegeneinander antreten. Es war schon vorher klar, dass eine von den beiden nach Hause gehen muss.

Optimismus vor Trübsal blasen

Im Fotoshooting gab Caroline nochmal alles und im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin, sah man der Bremerin an, wie viel Spaß sie am Set hatte. Sarah zeigte sich allerdings, in ihrer wichtigsten Woche, nicht von ihrer besten Seite. Die 20-jährige war voller Selbstzweifel und das sah man nicht nur beim Shoot Out, sondern auch bei dem Sephora-Casting. Als Heidi Klum (45) nach dem Duell zwischen den beiden die Entscheidung verkündete, sagte sie: “Das Shoot Out ist normalerweise immer ein sehr nahes Kopf-an-Kopf-Rennen und das war heute nicht der Fall. Für Eine von euch geht es heute leider nicht mehr weiter und das bist leider du, Sarah.”

Quelle: instagram.com



Ein Schock für die Kandidatinnen, denn für alle war klar, dass Sarah das Rennen machen wird. Aber nein – Caroline überzeugte mit ihrer optimistischen Einstellung – nicht nur Heidi und den Star-Fotografen Mat McCabe .

Hat sie keine Persönlichkeit?

Dennoch folgte noch der Personality-Walk, indem die Girls zeigen konnten wer sie sind und was sie in ihnen steckt. Dabei war Caroline eine der Schwächeren, denn sie hatte im Gegensatz zu den anderen Mädchen sehr viele Schwierigkeiten.

Quelle: instagram.com



Deswegen ging es auch für sie, in dieser Woche nicht mehr weiter. Heidi begründete ihre Entscheidung so: „Bei Shootings, bei Walks und ganz besonders bei dem Thema Personality, sind dir die anderen immer etwas weiter voraus”.

Die Optimistin war trotzdem stolz auf sich und erklärte: “Ich bin Top 6 geworden. Das muss man mal schaffen.”