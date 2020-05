GNTM-Finale: Heidi Klum hockt in Los Angeles – der Rest in Berlin

Heidi Klum bittet in diesem Jahr ihre Finalistinnen von „Germany’s next Topmodel“ zu einer besonderen Show: Zum ersten Mal sendet ProSieben das Finale – Corona sei Dank – live aus zwei Städten: aus Los Angeles und Berlin.

Unter Beachtung der aktuellen Vorschriften und Empfehlungen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts begeht ProSieben das GNTM-Finale etwas anders: in einem klassischen Fernsehstudio, ohne Publikum, mit Sicherheitsabstand und mit einem verkleinerten Produktionsteam.

Heidi Klum erklärte dazu in einer Mitteilung des Senders: „Dieses Jahr ist bei ‚Germany’s next Topmodel‘ alles etwas anders. Ich entschuldige mich – ich kann leider nicht nach Berlin reisen. Daher mussten wir uns etwas anderes überlegen, um trotz der Pandemie ein spannendes und unterhaltsames Finale für meine Finalistinnen und für die Fans von #GNTM auf die Beine zu stellen. Ich werde live aus Los Angeles meine Siegerin küren. Das wird wieder ein sehr besonderer Moment.“

Bleibt also nur noch die zwei Fragen: Wer überzeugt beim Walk in den Kreationen von Designer Philipp Plein? Wer wird „Germany’s next Topmodel“ 2020 und erscheint auf dem Cover der deutschen Harper’s BAZAAR?

Wer sind die Finalistinnen?

„Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag, denn nach 16 langen Wochen entscheide ich heute, welche Mädchen ich mit ins Finale nehme“, sagte Heidi Klum in der heutigen vorletzten Folge. Am Entscheidungstag gab es außerdem ein Wiedersehen mit Julien Macdonald. Die Modelchefin hatte mit dem britischen Designer die GNTM-Reise beim Casting in München begonnen und wird sie nun gemeinsam mit ihm beenden. Auf dem Dach eines Hochhauses vor der Skyline von Los Angeles präsentierten die Topmodel-Anwärterinnen seine neueste Kollektion. Dabei waren sie jedoch nicht alleine: Auf dem Laufsteg mussten sie sich neben Toni Garrn beweisen…

Wer sind die Finalistinnen? Anastasia, Jacky, Lijana, Maureen, Sarah oder Tamara?