GNTM: Fliegen Sarah und Caroline am Donnerstag raus?

Mittwoch, 8. Mai 2019 21:08 Uhr

Neues vor der nächsten Folge von ‚Germany’s Next Topmodel‘. Es gibt angeblich einen Spoiler, der verrät, welche Mädchen es ins Halbfinale schaffen.

Im Internet gibt es Gerüchte über kursierende Paparazzi-Bildern, auf denen die fünf Kandidatinnen des Halbfinales bereits zu sehen sein sollen. In der anstehenden Folge der beliebten Castingshow wird den Fans bekannt gegeben, welches der Mädchen es ins Halbfinale schafft. Die Anwärterinnen auf den ‚GNTM‚-Thron haben bis zum Ende der 14. Folge noch die Chance, Heidi Klum von sich zu überzeugen. Caroline und Sarah müssen das Supermodel bereits zu Beginn der kommenden Episode im Shoot-Out für sich gewinnen.

Die 21-jährige Sarah aus Schlüchtern bei Fulda geht das Shooting deutlich angespannter an – gemeinsam mit Konkurrentin Caroline (21, Bremerhaven) steht sie im Shoot-Out und muss besonders um den Einzug in das #GNTM-Halbfinale bangen: „Das Gefühl ist auf jeden Fall nicht so angenehm, zu wissen, dass man rausfliegen könnte. Der Druck steigt noch einmal mega. Aber ich versuche wirklich, jetzt noch einmal richtig reinzuhauen und ich muss schauen, dass ich Heidi überzeuge und sie sieht, dass es die falsche Wahl wäre, wenn ich nach Hause gehen müsste.“

Verräterische Fotos?

Bilder sollen nun zeigen, dass die Girls in der übernächsten Folge von ihren Liebsten Besuch bekommen werden und ihre Freundinnen an einem Shooting-Tag begleiten dürfen.

Klar zu erkennen sind Alicija und ihr Partner Finn, Vanessa und ihr Verlobter Roman und Prash mit seiner schönen Sayana. Auch zu sehen waren Cäcilia und Simone. Was aber ist mit Sarah und Caroline? Die Kandidatinnen sind nämlich auf keinen der Bildern zu sehen, was heißen könnte, dass sich die beiden in der 14. Folge von ihrem GNTM-Traum verabschieden müssen.