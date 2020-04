GNTM Folge 13: Für diese Topmodel-Anwärterinnen geht es in Richtung Abgrund!

In Folge 13 von stehen Heidis “Meeedchen” beim Fotoshooting vor einem abgrundtiefen Problem: In einer stillgelegten Industriehalle müssen die #GNTM-Anwärterinnen von einer fünf Meter hohen Plattform springen und im freien Fall posieren.

Dabei setzt sie Fotograf Vijat Mohindra in Szene. Model-Mama Heidi Klum (46) weiß: „Keine einfache Aufgabe. Vor allem nicht, wenn man Höhenangst hat. Trotzdem erwarte ich von jeder Kandidatin, dass sie ihre Nervosität im Griff hat und professionell mit der Aufgabe umgeht, denn für das perfekte Foto haben die Mädchen nur drei Versuche.“

Das gibt’s zu sehen

Die eher schüchterne Vivian (21) bringt das Shooting an ihre Grenzen. Beim ersten Sprung gelingt es dem Model nicht, ihren Blick auf die Kamera zu richten, stattdessen krallt sie sich am Sicherungsseil fest. „Okay, das war nichts, aber ich möchte mich da einfach durchkämpfen, weil ich kein Mensch bin, der aufgibt. Mein einziges Ziel ist ein Foto,“ motiviert sich Vivian. „Zwei Versuche hast du noch“, sagt Heidi Klum. „Die positive Seite ist, es kann nicht schlechter werden. Es kann nur besser werden.“

Auch die immer leicht verpeilte Berlinerin Anastasia (20) hat Probleme, sich im freien Fall auf die Kamera zu fokussieren. Heidi Klum: „Du hast ganz viele Posen gemacht, nur war das alles vor deinem Gesicht. Man kann dein Gesicht nicht sehen, sondern nur deine Ellenbogen.

Ich möchte so gerne, dass du ein Bild hast, bis jetzt haben wir noch keins.“ Pikant: Anastasia hat in Folge 12 gewackelt und hätte ein Hammer-Foto besonders nötig. Können die beiden Models im richtigen Moment doch noch ihre Angst überwinden? Die Streber-Clique Lijana, Larissa und Jacky hat sich zum realen Abgrund auch noch einen emotionalen geschaffen: Ein Streit eskaliert und sorgt für heftige Gewitterwolken über der Dreier-Freundschaft. Ob das Trio noch zu retten ist, seht ihr im Video.

All das und noch viel mehr wird in Folge 13 beantwortet. Und: Es wird nicht nur abgrundtief, sondern auch verdammt sexy dank Gastjuroirn Nicole Scherzinger (41) von den Pussycat Dolls.

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.