GNTM Folge 13: Heidis “Meeedchen” werden zu Pussycat Dolls

Ladies, let’s go! In der dreizehnten Folge „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 23. April) dreht sich alles um Selbstbewusstsein und Sexappeal: Die Topmodel-Anwärterinnen schlüpfen in die Rolle der legendären Girlband The Pussycat Dolls und tanzen eine Choreografie zu deren Nummer-eins-Hit „Don’t Cha“.

Und wenn jemand weiß, wie sexy geht, dann sind das die Miezekatzen – angeführt von Super-Sexbombe Nicole Scherzinger (41). „Die Band steht seit Jahren für Sexyness und Frauenpower“, so Heidi Klum (46). „Genau das erwarte ich auch von meinen Mädchen. Sie sollen selbstbewusst die Rolle einer Pussycat Doll spielen und beweisen, wie wandelbar sie sind.“

Als Vorbereitung für die Performance geht es in eines der bekanntesten Tanzstudios von Los Angeles. Und, tatatataaaa: Hier wartet eine große Überraschung – in Person von Nicole Scherzinger! Die Sängerin der Pussycat Dolls selbst zeigt den Topmodel-Anwärterinnen, wie man die Choreografie richtig umsetzt und gibt hilfreiche Tipps.

Und natürlich wird sie auch am Entscheidungstag als Gastjurorin die Performances ganz genau beäugen und dann auch bewerten. Sie weiß genau, worauf es ankommt: „Die Models müssen die Bewegungen zu ihren eigenen machen. Sie müssen zeigen, was sie einzigartig macht.“

Kann Tamara ihre Chance nutzen?

Nach Tamaras Fauxpas in der letzten GNTM-Woche die perfekte Gelegenheit, um Heidi Klum zu zeigen, was in ihr steckt: Die 19-jährige Wienerin ist als leidenschaftliche Tänzerin von der Aufgabe begeistert: „Ich liebe Tanzen und ich weiß einfach, es liegt mir. Für mich heißt das, nicht einfach die Choreografie zu lernen, sondern zu spüren. Das bedeutet mir sehr viel.“

Jacky (21) setzt nicht so sehr auf Talent, sondern eher auch Ehrgeiz. Bei den Proben analysiert sie jeden Tanzschritt und stellt eifrig Fragen: „Learning by doing. Ich bin einfach keine professionelle Tänzerin und war auch zuvor nie Tänzerin. Das heißt, für mich ist es mit Sicherheit eine wesentlich größere Herausforderung als für Tamara, die das schon von klein auf macht. Wenn ich eine Frage habe, habe ich keine Scheu davor, sie zu stellen.“ Jackys ganzes Gefrage nervt allerdings Larissa, die sowieso nicht gut auf ihre ExFreundin zu sprechen ist. Warum, sehr ihr im Video.

Wie meistert Super-Ehrgeizling Lijana die Herausforderung? Hat Maribel wieder mehr Lust auf Essen statt Üben? Welche Topmodel-Anwärterin beweist Rhythmusgefühl und verkörpert die Rolle als Pussycat Doll am besten? Bei wem sitzt die Choreografie fehlerfrei und wem passiert ein Patzer?

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.