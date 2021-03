GNTM, Folge 8: Wen schickt Heidi kopfüber in die nächste Runde ?

GNTM: Wer überzeugt Heidi im direkten Vergleich? … und wer kriegt Höhenangst?

25.03.2021 16:51 Uhr

Es geht hoch hinaus und rundherum in der achten Folge von „Germany's Next Topmodel“. Dieses Mal müssen Heidis Meeedchen beweisen, wie schwindelfrei sie sind. Wer kann einen kühlen Kopf bewahren und mit coolen Posen überzeugen?

Soulin (20, Hamburg) steht kopfüber. Yasmin (19, Braunschweig) dreht sich um ihre eigene Achse. Und Romina (21, Köln) zeigt, wie sportlich sie ist, gleitet in den Spagat. Die selbstbewussten Posen ihrer Konkurrentinnen können die Models durch die Wände des Würfels allerdings nicht sehen.

Rubik’s Cube in Lebensgröße

Für die GNTM-Models heißt es in der achten Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 25. März): „Alles bewegt sich und nichts bleibt.“ In futuristischen Neon-Outfits stehen sie in einem riesigen Würfel vor der Kamera.

Heidis Meeedchen gegen die Schwerkraft

Die Herausforderung: Der Würfel rotiert ständig in sechs Metern Höhe und in jeder Schräglage müssen die Topmodel-Anwärterinnen der Fotografin gute Posen anbieten – ohne dabei die Orientierung zu verlieren. Damit die Models so richtig Gas geben können, sind sie natürlich während des Shootings gesichert.

Welche Models stechen aus der Masse heraus?

Auch wenn die Meeedchen sich gegenseitig nicht sehen können – Modelchefin Heidi behält sie alle im Blick. „Ich will meine Mädchen im direkten Vergleich miteinander sehen und habe sie deshalb in Gruppen eingeteilt. Jetzt möchte ich wissen, wer positiv auffällt und wer ein bisschen schwächelt“, sagt Heidi Klum.

Soulin: „Ich fühle mich gut in meinem Outfit. Ich liebe die Farben und ich fühle mich sehr selbstbewusst, aber gleichzeitig auch sportlich. Ich kann in dieser Box auf jeden Fall gleich alles machen.“

Können Romina und Alex einen kühlen Kopf bewahren?

Romina steht unter Strom: „Ich habe so Höhenangst, ich bin voll am Zittern, aber ich schaue jetzt nur in die Kamera.“ Alex (23, Köln) bleibt entspannt: „Sobald sich der Würfel dreht, muss man die Angst runterzufallen oder generell hinzufallen außer Acht lassen. Wir sind gesichert, es kann gar nichts passieren.“

Welche Topmodel-Anwärterin bewahrt die Haltung und zeigt die stärksten Posen? Wer bekommt beim Shooting einen Drehwurm?

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.