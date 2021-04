GNTM: Heidi erfüllt Otto Waalkes seinen größten Traum

08.04.2021 16:20 Uhr

„GNTM und Otto? Das hätte ich niemals gedacht!“ Topmodel-Anwärterin Elisa ist von ihrem berühmten Shooting-Partner beeindruckt. An der Seite von Comedy-Legende Otto Waalkes stehen die GNTM-Models in der zehnten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ vor der Videokamera.

„Meine Mädchen dürfen sich endlich wieder als Schauspielerinnen beweisen. Es ist einfach wichtig, als Model in andere Rollen schlüpfen zu können“, erklärt Modelchefin Heidi Klum, „Wenn es gut läuft, bekommt man nicht nur Anfragen für den Laufsteg und Fotoshootings, sondern auch für Filme und Werbungen.“ Passend dazu hat sich Heidi keinen Geringeren als Otto Waalkes als Gastjuror dazu geholt!

Otto in einer Castingshow für Models? Der 72-Jährige ist zwar als Schauspieler, Musiker, Komiker und Künstler bekannt, doch die Modewelt? Wie es zu dieser ungewöhnlichen Kombination kam und was das Multitalent von Heidis Meeedchen hält, verrät Otto nun in einem Interview mit ProSieben.

Heidi und Otto sind alte Bekannte

Wer in der deutschen TV-Welt Rang und Namen hat, der läuft sich früher oder später auch mal über den Weg. So ähnlich muss es wohl auch bei Topmodel Heidi Klum und Komiker Otto Waalkes gewesen sein. Daher munkelt Otto selbst, dass er Heidi zum ersten Mal vermutlich an einem abgegrasten Gala-Büffet begegnet sei: „Deswegen sind wir ja beide so schlank geblieben.“

Geht hier etwa ein lang ersehnter Traum in Erfüllung?

Laut Otto hat die Modelmama ihn am Flughafen angesprochen, ob er nicht als Gastjuror in ihre Show kommen möchte. Um eine gewisse Seriosität und Ernsthaftigkeit rein zu bringen, versteht sich. Das hat sich der 72-Jährige natürlich nicht zweimal sagen lassen.

Ob Heidi Klum weiß, dass sie dem Komiker damit seinen sehnlichsten Wunsch der Topmodel-Karriere erfüllt? „Schließlich wollte ich als Teenager auch Model werden – lange blonde Haare hatte ich ja“, schwärmt Otto Waalkes amüsiert, „doch leider war ich insgesamt ein paar Zentimeter zu kurz geraten.“ Kein Problem, Otto – dieses Jahr hat Heidi doch auch kleine Models zur Teilnahme zugelassen!

Otto lobt die GNTM-Kandidatinnen

Otto Waalkes wird in der kommenden Folge nicht nur Gastjuror sein, sondern auch der Spielpartner der Topmodel-Anwärterinnen. Seine Aufgabe wird dabei außerdem sein, Heidis Meeedchen ordentlich aus der Fassung zu bringen. Ganz schön fies von dem Komiker!

Dadurch könnte Otto einen guten Eindruck von den Models gewinnen – und er ist beeindruckt von dem Einsatz und der Konzentration der jungen Frauen. Seine Prognose: „Ich glaube, wenn unsere Fußballnationalspieler so motiviert sind, werden wir in diesem Sommer glatt Europameister.“

Das klingt schon einmal vielversprechend. Werden Heidis Meeedchen die Schauspielchallenge meistern oder siegt die Ablenkung von Comedy-Ikone Otto Waalkes? Wie die GNTM-Kandidatinnen sich vor der Kamera schlagen, zeigt sich heute Abend in der Show!

Die zehnte Folge von „Germany’s Next Topmodel“ läuft am 8. April 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.

