GNTM: Heidi Klums Nachwuchsmodels im All

Mittwoch, 27. Februar 2019 22:40 Uhr

Für Heidi Klums (45) Mädchen geht es in der vierten Folge von “Germany’s next Topmodel” noch höher hinaus als bisher. In Weltraum-Kulisse stehen die Kandidatinnen vor der Kamera von Fashion- und Star-Fotograf Christian Anwander.

Nach dem Social-Media-Training mit Topmodel Winnie Harlow (24), bei der es eine knallharte Challenge zu gewinnen gilt, geht es für die Nachwuchsmodels zum Fotoshooting.

Für dieses hat sich Fotograf Christian Anwander eine besondere Kulisse ausgedacht: Er setzt Heidi Klums Nachwuchsmodels auf fremden Planeten in Szene. „Die Mädchen shooten heute in einem ganz besonderen Set. Es wird intergalaktisch.”, erklärt Heidi.

Die Fans bestimmen wer weiter kommt

Zu einer besonderen Kulisse gehören auch passende Outfits. Die Modelmama verrät: ”Sie sind knallbunte Stewardessen auf der Reise durch das All.“ Und getreu dem Wochenmotto „Social Media“ werden erstmals alle Fotos der GNTM-Anwärterinnen im Anschluss an das Shooting auf Instagram gepostet.

Das Nachwuchsmodel, das die meisten Likes für sein Bild erhält, schafft es automatisch eine Runde weiter. Tatjana (22) trainiert vorab ihre Posen vor dem Spiegel.

Tatjana will überzeugen

„Ich übe so viel, weil ich gerne ‚Germany’s next Topmodel‘ werden will. Für mich ist es sehr wichtig, immer eine gute Leistung zu bringen.”, begründet Tatjana. Die Modelanwärterin will besonders Heidi überzeugen: “Ich habe Potential. Ich mache das gut. Ich kann Model werden. Ich bin ein Model.“

Kann sie Heidi Klum mit ihrer Leistung begeistern und die GNTM-Fans zum Liken bewegen?

Nach dem Shooting geht es noch zu einem aufregenden und schwierigen Walk in Kreationen der Designerin Marina Hoermanseder (33)- wie werden die Mädchen diese Aufgabe meistern?

„Germany’s next Topmodel” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben