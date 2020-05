GNTM: Lijana schmeißt mitten im Finale hin – hier ist das Video!

Damit hat jetzt wohl niemand gerechnet! Schon seit einigen Tagen flatterte kurz vor dem großen GNTM-Finale ein Spot der Kandidatinnen über die Bildschirme, in denen sie den Zuschauern klar machen, dass auch sie ständig Mobbing und Hass in den sozialen Netzwerken ausgesetzt sind. Vielleicht war dies nun auch letztendlich der Grund warum Finalistin Lijana heute in der großen Live-Show plötzlich das Handtuch warf.

Nach nicht weniger als eine Stunde und ihrem erstem Walk sorgte sie mit ihrer Entscheidung für offene Münder. Vor Nikeata Thompson, Fotograf Christian Anwanderer und Chef-Jurorin Heidi Klum, die aus Los Angeles dazu geschalten wurde, hielt das junge Model eine Rede, auf die sie sich offenbar präzise mit Wissen der Redaktion vorbereitet hatte.

Während der 15. Staffel hatte Lijana sich eigentlich den Ruf als (obligatorische Quoten-) Zicke zu eigen gemacht, immer wieder sorgte sie mit fiesen Äußerungen gegen ihre Konkurentinnen für Aufsehen. Umso mehr überraschte es nun alle, dass sich die 24-jährige Studentin sogar bei den anderen Kandidatinnen für ihre Kommentare entschuldigte. Danach verkündete sie: „Ich verzichte auf das Finale“.

Morddrohungen und Hunde-Giftköder

Während sie ihren Ausstieg bekannt gab, erregte besonders das Outfit Lijanas Aufmerksamkeit. Auf ihrem Mantel standen all die Beleidigungen, die sie sich seit Wochen anhören muss. Doch das ist noch nicht alles: gegenüber der „Bild“-Zeitung erzählte sie kürzlich, dass sie sogar unter Polizeischutz stehe und dass „ihr Leben gerade ein Alptraum wäre“. Neben Morddrohungen und Spuckattacken wollen Fremde sogar ihren Hund vergiften. Nun hat die hübsche „GNTM“-Kandidatin die Konsequenzen daraus gezogen.

Ob Heidi wusste, dass eines ihrer Mädels solche Probleme hat und Lijana diese Entscheidung mitten in der Final-Show treffen würde, war am Gesicht der Model-Mama nicht ganz auszumachen. Ein bisschen geplättet wirkte sie allerdings schon…