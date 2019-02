GNTM: Schaffen es Naomi und Leonela aus Wien?

Donnerstag, 14. Februar 2019 20:13 Uhr

Es heißt zwar „Germanys Next Topmodel“, doch auch Österreicherinnen sind herzlich eingeladen. Weiter im Rennen um die Model-Krone: Naomi (16) und Leonela (18) aus Wien.

In der morgigen zweiten Folge von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ möchte Gastjuror Wolfgang Joop den Walk der Nachwuchsmodels verbessern: „Ich versuche ihnen einen relaxten, modernen Gang beizubringen, der Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und der sie auch selbstbewusst macht.“

Leonela (19, Wien) ist vom Treffen mit Wolfgang Joop hin und weg: „Ich kann heute nicht schlafen. Es war mega toll. Ich schreibe das nachher in mein Tagebuch.“

3048 Meter über dem Meeresspiegel

„Ich hatte es mir so toll vorgestellt. Hoch oben in den Alpen, alles ist weiß, der Schnee rieselt auf uns herab. Und was passiert? Das Wetter will uns so richtig ärgern“, beschreibt Heidi Klum das erste Fotoshooting der 14. Staffel #GNTM.

3048 Meter über dem Meeresspiegel, auf dem verschneiten Gipfel des Gaislachkogels, setzt Fashion-Fotograf Kristian Schuller die Topmodel-Anwärterinnen in Haute Couture-Roben in Szene.

„Von so einem Profi-Fotografen wie Kristian Schuller fotografiert zu werden, ist einfach mega toll“, schwärmt Theresia (26, Hamburg).