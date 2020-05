GNTM-Schock: Planänderung kurz vorm Finale!

Fi-naaaa-leeee? Nichts da! Statt mit sechs „Meeedchen“ ins GNTM-Finale zu ziehen, hängt Model-Mama Heidi Klum (46) kurzerhand einfach eine weitere Woche voller Entscheidungen ran. Doch: Psssssst!

Im Video seht ihr, wie Heidi ihre „Meeedchen“ aufs kalifornische Glatteis führt! Nach 15 Wochen sammelt sie ihre Top Sieben mit Sack und Pack in der Model-Villa in den Hollywood Hills ein. Angeblich, um sie zum Flughafen zu fahren. Bye-bye Kalifornien? Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie für die Top 6 kurz vor dem Finale nicht andere Pläne hätte.

„Es ist schon krass. Wir dachten alle, wir stehen im Finale. Dann kommt Heidi auf einmal und es heißt: Halbfinale!“ #GNTM-Model Jacky ist überrascht und auch Sarah P. ist geplättet: „Was geht schon wieder ab bei #GNTM? Es ist immer wieder eine Überraschung!“

So geht’s weiter

Die sechzehnte Folge „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 14. Mai) startet anders als die sechs verbleibenden Topmodel-Anwärterinnen Anastasia (20, Berlin), Jacky (21, Rheingau-Taunus), Lijana (24, Kassel), Maureen (20, Wien), Sarah P. (20, Vorau, Österreich) und Tamara (19, Wien) es vermuten.

„Ich habe mir gedacht, wir hängen noch eine Woche dran“, sagt Heidi Klum. „Leider kann ich nicht alle sechs Mädchen mit ins Finale nehmen. Deswegen kommt es in dieser Woche auf jedes noch so kleine Detail an. Die Mädchen müssen mir zeigen, was sie in den letzten 15 Wochen gelernt haben.“

Wer sind die Finalistinnen?

Gibt es ein allerletztes und entscheidendes Fotoshooting? Einen besonderen Entscheidungswalk? Und die wichtigste Frage: Werden am Ende der Folge die Finalistinnen feststehen?

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.