GNTM Schwindel-Shooting: Heidis Meeedchen im Kampf mit der Höhenangst

GNTM-Shooting über den Dächern Berlins – Heidis Meeedchen sind in Panik

01.04.2021 15:00 Uhr

In der neunten Folge von „Germany's Next Topmodel“ lässt Heidi Klum ihre Meeedchen fliegen. In schwindelerregenden Höhen müssen die Nachwuchsmodels über ihre Schatten springen und in eisiger Kälte posieren. Mit dabei: Der Action-Experte schlechthin, Jochen Schweizer.

Beim Fotoshooting in der neunten Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 1. April) stoßen die Topmodel-Anwärterinnen an ihre Grenzen: In opulenten Tüllkleidern schweben sie über der Skyline von Berlin.

Linda: „Ich bin geschockt!“

„Ich habe extrem Angst, weil es wahnsinnig hoch ist. Ich werde in Panik verfallen, wenn ich da oben bin.“ Romy (19, Görlitz) zittert. Auch Linda (20, Niederelbert bei Montabaur) ist überwältigt: „Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich weiß nicht, ob ich aufgeregt bin oder Angst habe. Es ist alles zusammen. Ich bin gerade geschockt.“ Mit dieser Challenge hat Heidi das sonst eher vorlaute Model wohl sprachlos gemacht.

Die Models gehen auf Höhenflug im Herzen Berlins

Wer hoch hinaus will, muss auch mal die Zähne zusammenbeißen, dachte sich Heidi Klum vermutlich bei dieser Aufgabe. „Meine Nachwuchsmodels dürfen heute allesamt Höhenluft schnuppern“, verrät die Modelchefin. „Mitten auf dem Alexanderplatz in Berlin müssen sie nicht nur ihre Ängste im Griff haben, sondern auch dem Wind und der Kälte in 122 Metern Höhe trotzen.“ Eine ganz schöne Herausforderung für einige Meeedchen!

Tipps vom Action-Profi höchstpersönlich

Unterstützung für das Shooting gibt es von Action-Legende Jochen Schweizer: „Ich finde es spannend zu beobachten, wie die Mädchen mit dieser ganz natürlichen Höhenangst umgehen. Werden sie die Fähigkeit besitzen, ihre Angst zu kontrollieren und ein geniales Shooting zu machen?“ Wir sind genauso gespannt!

