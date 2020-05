GNTM: Welche „Meeedchen“ schickt Heidi Klum ins Finale?

Nach 16 Wochen ist es so weit: Heidi Klum entscheidet, welche „Meeedchen” ins GNTM-Finale 2020 einziehen werden. Anastasia, Jacky, Lijana, Maureen, Sarah oder Tamara? Die Entscheidung fällt wie so oft erst ganz am Schluss…

Und so kommt die überraschende GNTM-Sonderwoche nicht nur mit einem finalen Shooting in schwindelerregender Höhe, sondern auch mit einem alles entscheidenden letzten Catwalk daher.

„Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag, denn nach 16 langen Wochen entscheide ich heute, welche Mädchen ich mit ins Finale nehme“, so Modelmama Heidi Klum (46).

Am Entscheidungstag gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Julien Macdonald. Die Modelchefin hat mit dem britischen Designer die GNTM-Reise beim Casting in München begonnen und wird sie nun gemeinsam mit ihm beenden.

Mit Toni Garrn auf den Laufsteg

Auf dem Dach eines Hochhauses vor der Skyline von Los Angeles präsentieren die Topmodel-Anwärterinnen seine neueste Kollektion. Dabei sind sie jedoch nicht alleine: Auf dem Laufsteg müssen sie sich neben Toni Garrn beweisen. Das Topmodel wird an ihrer Seite über den Catwalk laufen.

Heidi Klum: „Meine besten Mädchen laufen neben dem internationalen Topmodel Toni Garrn und präsentieren dabei nicht nur einen, sondern gleich zwei Looks. Trotzdem müssen die Mädchen Ruhe bewahren, denn viel Zeit zum Umziehen bleibt ihnen zwischen den Walks nicht.“

Für welches „Meeedchen“ endet die Reise?

Maureen freut sich über ihre berühmte Laufsteg-Partnerin: „Mega cool, mit ihr zu laufen, aber mega anstrengend, gegen sie zu laufen. Sie ist wirklich sehr gut und sie läuft wirklich, wirklich schön. Mal sehen, wie gut wir mithalten können.“

Und Lijana motiviert sich: „Ins Finale zu kommen, würde für mich alles bedeuten. Das ist mein Kindheitstraum seitdem ich denken kann. Selbst Toni Garrn möchte ich beeindrucken und ich möchte vor allem Heidi zeigen, dass ich mit so einem echten Topmodel mithalten kann.“

Welche GNTM-Anwärterin kann auch neben Topmodel Toni Garrn glänzen und wird von Heidi Klum mit einem Ticket für das langersehnte Finale belohnt? Und bei wem endet die Reise so kurz vor dem Ziel?

