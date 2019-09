Gottschalk, Jauch und Schöneberger gewinnen gegen Joko & Klaas

Nach dem großen Showsamstagabend bejubeln die Sender ihre Quoten. Die Live-Ausgabe „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ begann witzig. Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Moderatorin Jeannine Michaelsen kamen als Jauch, Gottschalk und Schöneberger – ein Seitenhieb auf die beim Konkurrenten laufende RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“.

Die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ trat bislang noch nie gegen die ProSieben-Show „Das Duell um die Welt“ an.

Günther Jauch hatte am Samstagabend erstmals Thomas Gottschalk als Spielgegner, gewann nach fast 5 Stunden die neuste Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Im Schnitt verfolgten 2,12 Millionen Zuschauer die Live-Show (Marktanteil 11,9 %).

„Die Wand“ strapazierte die Geduld der Zuschauer

Im Showdown klammerte sich Günther Jauch beim Finalspiel bis zum Sieg in der Wand fest. Das Spiel, bei dem bei falschen Antworten für immer mehr Unbequemlichkeiten sorgten, dauerte über 70 Minuten. Dazu stellten sich die Show-Titanen in eine hohe Wand. So viele Spiele, wie die Teams bisher gewonnen hatten, so viele Steine bekam der Gegner direkt aus der Wand geschoben. Und der Platz in der Wand wurde enger.

Moderatorin Barbara Schöneberger stellte den Kontrahenten abwechselnd Fragen. War die Antwort richtig, dann fuhr aus der Wand des Gegners ein Stein nach vorne. War die Antwort falsch, dann fuhr ein Stein aus der eigenen Wand nach vorne. Mal ehrlich: Das witzige Spiel ist eine eigene Show wert. So gewann Günther Jauch jedenfalls 50.000 Euro für seine Publikumskandidatin Marie Schulenburg (62, Rentnerin).

Das war „Das Duell um die Welt“

1,11 Millionen sahen die Live-Show „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ bei der Münchener Konkurrenz Pro Sieben. Das bedeutete unterm Strich 5,6 % Marktanteil. Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel stellten sich in Südafrika wilden Raubtieren, Charlotte Roche absolviert in Russland einen Bungee-Sprung an vier Titan-Haken, die unter ihrer Haut befestigt sind, Paul Janke muss in einem Nollywood-Film in Nigeria gegen Killerninjas kämpfen und Max Giesinger gibt in Portugal mitten im Atlantik ein Privatkonzert auf einem Fischkutter bei meterhohem Wellengang.

Klaas Heufer-Umlauf wird mit seinem Team, bestehend aus Tokio Hotel und Paul Janke am Samstagabend neuer Weltmeister. In der ewigen „Duell um die Welt“-Statistik führt Klaas mit 9:8 Weltmeistertiteln.

Nicht zu vergessen sei aber der eigentliche Sieger des Showsamstags: „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ sahen 4,23 Millionen im Ersten. Das war ein Marktanteil von 14,9 Millionen.