„Grill den Henssler“: Calli findet Jan Leyks Dessert „beschissen“

In der ersten Folge der „Grill den Henssler Sommer-Specials“ tritt unter anderem DJ Jan Leyk (34) gegen Steffen Henssler (46) an. Mit seinem Dessert sorgt der Ex-„Berlin – Tag & Nacht”-Darsteller nicht nur für lustige Momente, sondern auch für eine Premiere: Noch nie war Jury-Urgestein Reiner Calmund von einem Dessert derart enttäuscht wie an diesem Abend.

Doch der Reihe nach. Steffen Henssler und Jan Leyk liefern sich schon vor dem Kampf am Grill einen verbalen Schlagabtausch nach dem anderen.Beim Brüderschaft trinken, dass sie sie mit einem Kuss auf den Mund besiegeln, wird klar: Es ist eine Hassliebe. Als Moderatorin Annie Hoffmann (35) dazu kommt, greift auch sie zu einem Schnaps und stichelt: „Ich habe den Alkohol gekriegt und muss keinen von euch küssen – ich bin also klar der Gewinner!“

Raue Töne, zarte Gesten

Die Brüderschaft und die zarte Geste ist jedoch schnell wieder vergessen, als es zum Duell kommt, stattdessen werden die Kampfgeister geweckt.Um den Wettkampf noch mehr zu befeuern, fordert Steffen Henssler Kontrahent Jan Leyk heraus, den Gang mit nur einer Hand zuzubereiten und die andere fest an den Körper zu tapen. Dabei müssen sie sehr ungewöhnliche Zubereitungstechniken entwickeln, um das Gericht rechtzeitig auf die Teller zu bekommen.

Callis große Enttäuschung

Das Endergebnis schmeckt allerdings nicht jedem Jurymitglied und führt zu einer Premiere bei der Bewertung. Denn Reiner Calmund (70) lässt zum ersten Mal in der „Grill den Henssler“-Geschichte eines der angerichteten Desserts stehen und verschenkt es an Jurykollegin Mirja Boes (47).

Das knallharte Urteil des Feinschmeckers: „Ich habe noch nie in meinem Leben so ein beschissenes Dessert gegessen.“

Zum Grill-Menü trägt der DJ ‘Gegrillte Banane und Ananas mit Karamell’ bei, Unterstützung bekommt Jan Leyk von Koch-Coach Sascha Stemberg (40). Zu sehen gibt es die erste Folge der „Grill den Henssler Sommer-Specials” auf VOX am Sonntag, 18. August 2019, um 20:15 Uhr.