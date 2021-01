22.01.2021 23:56 Uhr

Grusel bei Netflix: „Verschwunden: Tatort Cecil Hotel“

Unter der Regie von Joe Berlinger („Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders“, „Paradise Lost“) stammt „Verschwunden: Tatort Cecil Hotel“ als erste Staffel einer neuen Dokureihe, die die Rätsel und Geheimnisse berüchtigter Orte von Verbrechen beleuchtet.

Seit nahezu 100 Jahren steht das Cecil Hotel in Downtown Los Angeles immer wieder in Verbindung mit einigen der schlimmsten Verbrechen der Stadt wie Ermordungen oder auch als Unterkunft von Serienkillern.

2013 wohnte die College-Studentin Elisa Lam im Cecil, als sie plötzlich verschwand und ein gewaltiges Medienecho und bei Internet-Detektiven auf der ganzen Welt eine fieberhafte Suche nach ihr auslöste.

Absteige für Serienmörder

Das Cecil Hotel (jetzt „Stay on Main“) in Downtown Los Angeles (640 South Main Street) wurde 1924 mit anfangs 700 eröffnet. Später waren es nur noch 600 Gästezimmern auf 14 Stockwerken.

Das Hotel war zeitweise Heimstatt der beiden berühmt-berüchtigten Serienmörder Richard Ramírez und Jack Unterweger. Der als „Night Stalker“ bekannt gewordene Ramirez wohnte 1984 und 85 im Cecil und war in dieser Zeit für 14 Morde und elf Vergewaltigungen verantwortlich. 1991 stieg der Österreicher Jack Unterweger im Hotel ab, wo er drei Frauen ermordete.

Der Fall Elisa Lam

Das Verschwinden von Elisa Lam ist das bislang letzte Kapitel in der bewegten Geschichte des Hotels und bietet spannende und gruselige Einblicke in einen der verruchtesten Orte von Los Angeles.

Der Leichnam der 21-jährigen kanadischen Studentin war in einem Wasserversorgungstank auf dem Dach des Hotels entdeckt worden. Die Veröffentlichung eines Überwachungsvideos von Lam, in dem sie sich am 31. Januar 2013 im Aufzug des Hotels äußerst seltsam verhielt, sorgte für bis heute weltweit für Spekulationen. Drei Wochen später fand man ihren Leichnam.

„Verschwunden: Tatort Cecil Hotel“ ist ab 10. Februar 2021 bei Netflix abrufbar. Einen Trailer gibt es bislang noch nicht.