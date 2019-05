Günther Jauch: Peinliche Verwechslung bei „Wer wird Millionär?“

Dienstag, 21. Mai 2019 10:08 Uhr

Das kann auch dem erfahrensten Moderator mal passieren: Wie gewohnt mussten die „Wer wird Millionär?“-Kandidaten die Auswahlfrage beantworten, wer die gestellte Frage am schnellsten beantworten kann, darf bei Moderator Günther Jauch (62) Platz nehmen. So weit, so gut.

Als schnellste Kandidatin stellte sich am Montagabend Daria Patricia Tahmasebi Dezfouli heraus, die sofort hochsprang und freudestrahlend zu Günther Jauch stürmte. Der scherzte noch: „Bitte nicht jetzt schon zusammenbrechen.“

Doch dann meldete sich eine Frauenstimme aus dem Off, die einen Fauxpas einräumte: „Entschuldige bitte, die falsche Dame freut sich gerade. Patricia hat gewonnen mit 6,02 Sekunden.“ Doch wer hat hier einen Fehler gemacht? Wollte sich die falsche Gewinnerin einfach auf den Kandidaten-Stuhl mogeln?

Was war passiert?

Jein, denn bei der Bekanntgabe hat Günther Jauch die falsche Dame angeschaut: Tina Graupner. Die fühlte sich selbstverständlich angesprochen und freute sich riesig. Günther Jauch zu Graupner: „Ich hab so schnell rübergeblickt, weil Sie außen saßen.“

Die echte Daria Patricia Tahmasebi Dezfouli rührte sich dagegen erstmal gar nicht, versuchte gar nicht die Verwechslung aufzudecken. Jauch fragte sie: „Und Sie beschweren sich nicht mal, dass die Falsche aufsteht … Waren Sie verschüchtert?“

War sie, durfte am Ende aber dann doch noch ihren wohlverdienten Platz auf dem Kandidaten-Stuhl einnehmen. Als Trost, Tina Graupner beantwortete die Auswahlfrage nur einen Bruchteil langsamer als Daria Patricia Tahmasebi Dezfouli. Half trotzdem nichts, bei Tina kullerten ein paar Tränen der Enttäuschung.