Guido Maria Kretschmer: Neue TV-Show „Guidos Deko Queen“

Guido Maria Kretschmer kommt mit einer neuen Serie und kürt ab Herbst 2020 auch „Guidos Deko Queen“. Darin wird wie der Name schon vermuten lässt gewerkelt, geschraubt, gestrichen und dekoriert.

„Bei ‚Shopping Queen‘ habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen – mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf. Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben“, so der Modeschöpfer gegenüber VOX.

Quelle: instagram.com

Darum geht’s

Wie auch in der Styling-Doku „Shopping Queen“ vergibt Guido pro Folge ein Motto und dann müssen zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat, die meiste Kreativität an den Tag legt und Wohntrends gekonnt umsetzt.

Guido beobachtet dabei die Shoppingtouren durch Baumärkte, Möbelhäuser und Dekoshops sowie die Umgestaltung der Zimmer und kommentiert die Leistungen der angehenden „Deko Queens“ in seiner gewohnt unverblümt offenen Art und Weise. Das verspricht jedenfalls schon einmal eine Menge Unterhaltung.