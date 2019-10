GZSZ: Daniel Fehlow kommt zurück

Daniel Fehlow, den „GZSZ„-Zuschauern wohl besser bekannt als Leon Moreno, kommt endlich wieder zur erfolgreichsten deutschen Daily-Soap zurück. Ab nächste Woche ist Daniel Fehlow wieder bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen.

Daniel Fehlow spielt mit Unterbrechungen seit 1996 bei GZSZ mit. Gehört damit zweifelsohne zu den Urgesteinen der Serie. 1999 stieg er bei der Daily Soap aus, kehrte 2001 aber wieder zurück und ist seit dem kontinuierlich als Leon Moreno dabei.

Anfang des Jahres verabschiedete sich der Schauspieler in eine Pause, seine Serienfigur ging in die USA um dem eigenen Sohn nach einem Unfall beizustehen. Jetzt ist es Zeit für ihn zurück zu kommen. Gegenüber RTL erklärt: „Nach so langer Zeit der Serien-Zugehörigkeit ist es nach jeder Auszeit immer wieder ein bisschen wie nach Hause kommen.“

Daniel war nicht untätig

In seiner GZSZ-Auszeit war Daniel natürlich nicht untätig, wie er weiter erzählt: „Ich hatte mir erhofft, mehr Zeit für alles, was nicht am Set bei GZSZ zu drehen bedeutet, zu haben. Vor allem natürlich für unsere süßen Kinder! Und auf einmal finde ich mich in noch mehr beruflichen Tätigkeiten wieder, als zuvor! Aber auch, wenn es anders gedacht war, war es eine tolle Zeit – mit tollen Herausforderungen. Ich war im Ausland, um dort mit Partner-Unternehmen den Vertrieb und Export unseres „MULI68 Superkrauters“ (Muli68.de) voran zu treiben. Zum Beispiel in China. Dann habe ich in zwei Filmen auch wieder gesprochen: Für „Es II“ und „RAMBO V“. Natürlich waren wir mit der ganzen Familie auch eine Zeit lang verreist. Im schönen Südafrika und ein wenig später habe ich Jessi mit den Kindern am Set bei ihrem jüngsten Filmprojekt in Schweden besucht!“

Wie geht es weiter?

Fans der Serie fragen sich nun, wie geht es mit Leon Moreno weiter? Fehlow berichtet: „Leon ist lange Zeit bei seinem Sohn Vince in L.A. gewesen, der aufgrund eines Unfalls erstmal seine Arbeit ruhen lassen musste. Leon hat das für Vince abgefangen, hat den gesamten Lebensstil und die Umgebung dort sehr genossen. So ließ er beach-life standesgemäß seinen Bart stehen und hat seinen Klamottenstyle ein wenig angepasst. Der Plan ist, in die USA auszuwandern, um dort mit Sohn Vince ein zweites Restaurant zu eröffnen und mit seinen beiden Söhnen das Leben unter der Sonn zu genießen. Ob es dazu kommt?“

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist Deutschlands Daily Nummer 1 und läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr im Programm von RTL sowie jederzeit bei TVNOW.