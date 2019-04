GZSZ: Das passiert in der XXL-Folge

Montag, 29. April 2019 18:47 Uhr

GZSZ-Fans sollten sich den Dienstag (30. April) im Kalender markieren, denn RTL zeigt eine XXL-Folge der beliebten Daily Soap. Das passiert in der Folge mit Spielfilmlänge: Katrins Machenschaften und Gerners Gefühle! Mittendrin Yvonne Bode und ihre Tochter Laura.

Während in Berlin Katrin (Ulrike Frank) ihren Triumph voll auskostet und Laura (Chryssanthi Kavazi) verzweifelt, versucht ihre Mutter in Singapur zu erreichen, genießen Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne (Gisa Zach) ihr Glück in vollen Zügen. Komplett unwissend geben sie sich ihrer Liebe und ihren wahren Gefühlen hin. Doch eine Intrige bringt immer zwei Seiten mit sich und so werden Katrin, Yvonne und Gerner vor eine sehr große Prüfung gestellt…

Auch eine weitere Konstellation birgt großes Konfliktpotential: Langsam weiß Sunny (Valentina Pahde) nicht mehr weiter, wie sie Emily (Anne Menden) davon überzeugen soll, dass Karla (Janina Kranz) ein falsches Spiel spielt. Aufgeben? Resignieren? Auf keinen Fall. Sunny wird für die Wahrheit und ihre Freundschaft kämpfen, aber seinen Gegner sollte man besser nie unterschätzen…

Die „GZSZ“-XXL-Folge läuft am 30. April ab 19:40 Uhr auf RTL.