GZSZ: Das sagt RTL zum Comeback-Wunsch von Rainer Meifert

Samstag, 22. Juni 2019 11:45 Uhr

Rainer Meifert war in den 90er Jahre eine der bekanntesten Stars bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten„. 20 Jahre nach seinem Ausstieg kann sich der Schauspieler ein Comeback bei der beliebten vorstellen.

Der ‚Bild‘-Zeitung sagte 51-Jährige, der von 1998 bis 2000 in der Serie mitmachte, nun: „Ich glaube, dass ich den Fans im Gedächtnis geblieben bin. Bei einem guten Angebot würde ich wieder einsteigen“.

Die Antwort von RTL kam postwendend. In einem Statement, das unsere Redaktion heute Mittag erreichte, heißt es: „Alle Jahre wieder – vorzugsweise im Sommer – kommt dieses Thema erneut auf. Allerdings ist unser Ensemble für mitreißende Geschichten rund um Freundschaft, Drama sowie die große Liebe und das damit einhergehende hohe Drehpensum einer täglichen Serie bereits perfekt besetzt. Somit ist ein Comeback zu Deutschlands Daily Nummer 1 auch in der nächsten Zeit keine Option. Nach wie vor wünschen wir Rainer Meifert alles Gute.“

„Nie wieder!“

Der Sender wird nicht vergessen haben, dass Meifert im Jahr 2000 heftige öffentliche Kritik an der Produktionsweise der Serie übte. Unter der Überschrift „Nie wieder!“ sagte er dem Berliner ‚Kurier‘ damals: „In dreieinhalb Tagen wurden fünf Folgen produziert. Außerdem hatten wir bei GZSZ jede Woche einen anderen Regisseur. Da wusste der eine oft nicht, was der andere zuvor gemacht hat.“ Und weiter: „Die Schauspieler haben dort kaum Rechte. Das ist wie in einer Kaserne.“

Seifert war nach seinem Ausstieg bis 2012 zehn Jahre drogenabhängig. In einer ZDF-Doku offenbarte er schon 2014: „Ich nahm alles, was der Markt so hergab: Alk, Koks, Ecstasy. Kokain fand ich damals super“.