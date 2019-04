GZSZ-Doku: Der Gerner-Clan – Affären, Schicksale & Intrigen

Dienstag, 30. April 2019 20:34 Uhr

Das gab es noch nie: Nach der XXL-Folge „GZSZ“ wird Familie Gerner, um Clan-Oberhaupt Jo Gerner beleuchtet. Seit 26 Jahren spielt Wolfgang Bahro in der Daily-Soap seine Paraderolle und ist aus der Serie nicht mehr wegzudenken. Aber was macht ihn so besonders?

Jo Gerner & Katrin Flemming – Sie sind der Mittelpunkt des wohl berühmtesten und auch berüchtigtsten Fernseh-Clans Deutschlands. Ein großes RTL-Spezial widmet sich dem aufregenden Serien-Leben der beiden!

Wie entstand bei GZSZ aus dem Zweckbündnis einst eine große Liebe? Was waren ihre Schicksalsschläge, ihre Eroberungen und ihre Erfolge? Was waren ihre größten Intrigen? Wolfang Bahro und Ulrike Frank erzählen von aufregenden Drehtagen, gefährlichen Stunts und Momenten, die ihnen heute eher unangenehm sind. Wie sind die beiden eigentlich privat und wie gut kennen Sie sich gegenseitig? Wir werden es erfahren!

Viele Hintergrundinfos

Zum ersten Mal spricht auch Charlott Reschke. Die 14-Jährige spielt in der Serie Johanna, die Tochter von Jo und Katrin. Wie war ihr erster Drehtag damals und welche Tipps haben ihre Serien-Eltern ihr gegeben?

Charlott Reschke verrät, warum sie mit Ulrike und Wolfgang beim Drehen oft aus dem Lachen nicht mehr herauskommt. Und, dass sie für GZSZ sogar ihre echten Haare abgeschnitten hat. Vor laufender Kamera! Einer ihrer ehemaligen Hauptgegner des Gerner-Clans in der Serie wird Ulrike Frank am Set bei den Dreharbeiten überraschend besuchen. Wer es wohl ist? Zum Gerner Clan gehört natürlich auch Sunny. Wie versteht sich Valentina Pahde wohl mit ihrem Serien-Opa, wenn die Kameras aus sind?

Der Gerner-Clan – Affären, Schicksale & Intrigen heute um 22:15 Uhr auf RTL.