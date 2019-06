GZSZ: Janina Kranz wegen Rolle im realen Leben fies gemobbt

Samstag, 1. Juni 2019 09:21 Uhr

Janina Kranz (24) stieg im März bei „GZSZ“ ein und übernahm die Rolle der Stalkerin Karla. Diese entführte in der Serie ihre Chefin Emily, gespielt von Anne Menden. Am Freitag hatte Janina ihren letzten Tag bei der Daily-Soap, denn ihre Figur war nur als Gastrolle angedacht.

Im Fernsehen einen Fiesling zu spielen ist nicht immer einfach, das musste auch Janina Kranz am eigenen Leib erleben. Viele konnten zwischen ihrer Rolle und ihrer echten Person nicht unterscheiden. Janina wurde sogar über Social Media gemobbt.

Sie erzählt gegenüber RTL: „Die Reaktionen waren extrem – in beiderlei Hinsicht. Am Anfang fast durchweg negativ! An allem, was ich getan habe, war etwas auszusetzen. Das hat sich dann mit meiner Anti-Mobbing Social Media Kampagne aber um 180 Grad gewendet, also als die Zuschauer mich als Person hinter der Rolle kennenlernen konnten.“

Fans fragen nach Fotos

Auf der Straße hat Janina zum Glück noch keine fiesen Kommentare miterleben müssen, ganz im Gegenteil, wie sie erzählt: „Im wahren Leben kamen nur positive Reaktionen auf mich. Die Leute sind so aufgeregt und freuen sich, wenn sie mich irgendwo sehen, fragen nach Fotos und Autogrammen: Ein unglaubliches Gefühl! Beim ersten Mal, als mich jemand nach einem Foto gefragt hat, war ich so überrumpelt, ich wusste überhaupt nicht, wieso man ein Bild mit mir machen wollen würde. Es hat dann ein paar Sekunden gedauert, bis ich realisiert habe: die Ausstrahlung bei GZSZ hat begonnen. Mittlerweile freue ich mich einfach über jeden, der mich anspricht!“

Ihr Engagement bei „GZSZ“ hat nun geendet, doch mit Sicherheit werden wir Janina Kranz schon bald mal wieder im Fernsehen sehen.