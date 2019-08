GZSZ: Leon Moreno alias Daniel Fehlow feiert Comeback

Donnerstag, 1. August 2019 09:39 Uhr

Gefühlt spielt Daniel Fehlow schon eine halbe Ewigkeit bei „GZSZ“ seine Rolle des Leon Moreno. Anfang des Jahres verabschiedete sich der Schauspieler in eine Pause, seine Serienfigur ging in die USA um dem eigenen Sohn nach einem Unfall beizustehen.

Wann Daniel Fehlow wieder zurück kommen wollte, war ungewiss. Nun können sich Fans aber freuen, Fehlow alias Leon Moreno wird zu „GZSZ“ zurückkehren. Das kündigte er gegenüber RTL in einem kurzen Video an. Was direkt auffällt, Daniel trägt nun Vollbart.

Seit 1996 dabei

Er sagt: „Ja, jede Auszeit, jede Pause hat mal ein Ende – auch für mich. Ich bin zurück bei GZSZ. Bald. Wann und wie genau, bleibt einfach dran. Jetzt startet die neue RTL-Season mit neuen und spannenden Geschichten und eine davon ist Leon.“

Daniel Fehlow spielt mit Unterbrechungen seit 1996 bei GZSZ mit. Gehört damit zweifelsohne zu den Urgesteinen der Serie. 1999 stieg er bei der Daily Soap aus, kehrte 2001 aber wieder zurück und ist seit dem kontinuierlich als Leon Moreno dabei. Seit 2012 ist er mit seiner ehemaligen GZSZ-Schauspielkollegin Jessica Ginkel liiert.

Zusammen sind sie Eltern einer Tochter und eines Sohnes.