10.11.2020 18:31 Uhr

Haben sich Andrej Mangold & Jennifer Lange getrennt?

Im diesjährigen "Sommerhaus der Stars" ging es ordentlich ab. Und auch in dieser Staffel hat der berühmt-berüchtigte "Sommerhaus"-Fluch zugeschlagen, der bisher in fast allen Staffeln wütete ...

Es gibt eine alte Redewendung, die besagt: „Beziehungen, die das Sommerhaus überstehen, halten für die Ewigkeit.“ Und auch in diesem Jahr zerbrach unmittelbar nach dem „Sommerhaus der Stars“ eine Beziehung von einem Teilnehmer-Paar – und zwar die von Georgina Fleur und ihrem Kubilay.

Die Sache mit dem Sommerhaus-Fluch

In einem spätnächtlichen Insta-Video teilte der kontroverse Rotschopf gegen seinen Kubilay aus und unterstellte ihm, sie körperlich misshandelt zu haben. In der Zwischenzeit habe das Paar aber wieder zusammengefunden und alles sei wieder Tutti, verrieten die beiden in der großen „Sommerhaus“-Wiedersehensshow.

Allerdings standen in der aktuellen Staffel aber nicht nur Georgina und Kubi im Mittelpunkt sämtlicher Spannungen, sondern auch Bachelor Andrej Mangold und seine Freundin Jennifer Lange. Nach einem handfesten Mobbing-Skandal in der Sendung steht das Paar seit Wochen massiv in der Kritik. So brach der daraus resultierende Shitstorm auf das Paar mit solch einer Wucht herein, dass sie sich vermutlich imagetechnisch nie mehr komplett davon erholen werden.

„Will die beiden nie wieder zusammen sehen!!“

So forderten in den sozialen Medien viele erboste Zuschauer, dass man „Manipulator“ Mangold und seiner Jenny künftig keine Plattform mehr bieten solle. „Ich will die beiden nie wieder zusammen in den Medien sehen!!“, postete beispielsweise ein Fan bei Instagram.

Fazit: Sie gelten als das am meist gehasste Sommerhaus-Paar 2020. Ein zweifelhafter Titel, der auch ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen dürfte. Auch wenn man sich in der Reunion-Show keines Fehlverhaltens oder gar Mobbings bewusst war, sahen beide vom Stress der aktuellen Situation mächtig gezeichnet aus. All der Hass im Netz ist an den beiden nicht spurlos vorbeigegangen.

Die Fans sind besorgt

Im Netz rätseln nun viele Fans, ob nun auch der Sommerhaus-Fluch bei Andrej und Jenny zugeschlagen hat. Denn aufmerksamen Beobachtern ist etwas Verdächtiges aufgefallen: Aktuell zeigen sich die beiden nur getrennt voneinander. So gab es bei Instagram schon auffallend lange kein gemeinsames Bild der beiden.

Und auch in ihren Storys ist man scheinbar nur noch alleine unterwegs. So besuchte Jenny vergangenes Wochenende ihre Sommerhaus-Freundinnen Annemarie Eilfeld und Denise Kappes. Und auch hier war von ihrem Andrej weit und breit keine Spur.

Ihre Fans rätseln nun, ob die Beziehung der beiden möglicherweise zu Ende ist oder es sich hier um ein Strategiespielchen handelt, um nicht noch weiter das Image des anderen zu beschädigen. Es bleibt weiter spannend … (DA)