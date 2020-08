23.08.2020 21:37 Uhr

Hat Simone Mecky-Ballack noch eine alte Rechnung offen?

Simone Ballack hat auch Jahre später noch daran zu knabbern, dass eine bekannte Moderatorin während einer Talkshow live über sie gelästert hat.

Bei „Promi Big Brother“ plaudern die Stars im Märchenland wieder über Anekdoten aus der Vergangenheit. Simone Mecky-Ballack ist dabei offenbar sehr nachtragend. Das und mehr passiert heute ab 22.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Als Spielerfrau unter Druck

Eine Simone Mecky-Ballack vergisst nichts und Big Brother sieht und hört alles. So auch diese Geschichte: In einer eigentlich lustigen Märchenwald-Runde berichtet die Ex-Spielerfrau von einem unschönen Fernsehabend während ihrer Ehe mit Michael Ballack. „Was denkst du, was das früher für ein Druck als Spielerfrau war“, erzählte sie. „Jeder hat immer geschaut, wie schaut die aus. Ich habe die Kinder rausgeworfen und am liebsten sollte ich am nächsten Tag schon wieder 50 Kilo wiegen. Was ist denn mit euch kaputt? Man hat ja schon immer so einen öffentlichen Druck.“

Geschah das in der Talkshow?

Wenn man mal nicht so hundertprozentig ausschaue, kriege man direkt einen auf den Deckel, erzählt Simone weiter. „Ich habe Freitagabends mal auf dem Sofa zuhause gesessen, alleine in London, meine Kinder waren gerade im Bett, gucke deutsches Fernsehen. Und dann gab es diese Freitagabendshow (…) Da sitzen die in so einer Talkrunde und da sitzt eine sehr bekannte deutsche Moderatorin dabei, und einer von denen sagt: ‚Habt ihr mal die Alte von dem Ballack gesehen? Die sieht man ja nirgends'“, gibt Simone die Lästereien von damals wieder und fährt fort: „Dann sagte diese bekannte Moderatorin: ‚Ist doch klar. Hast du die Alte mal gesehen wie die ausschaut. Die kannst du ja nirgends mit hinnehmen.'“

Gemeint war offenbar laut „Bild“-Zeitung die „NDR Talkshow“ aus dem Jahr 2008.

Ballack damals ohne Selbstbewusstsein

Ballack heute bei „Promi Big Brother“ weiter: „Da hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich war tatsächlich immer zuhause, hatte die Kinder. Da fühlst du dich richtig scheiße, wenn dann so über dich hergezogen wird in Deutschland. Ich saß in London und konnte mich gar nicht wehren.“

Weiter sagte sie: „Es ist schon schwierig, wenn man so attackiert wird, ohne dass man sich wehren kann. Ich konnte mich dazu nicht äußern oder dagegen wehren. Es wurde so gesagt im Fernsehen – und das haben ja auch viele Leute gesehen. Ich war sehr traurig.“

Hat Simone mit dieser Offenbarung ihre alte Rechnung beglichen? Um wen es sich handelt kann man heute ab 22.15 Uhr sehen.

